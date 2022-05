Après leur alliance avec les insoumis, les Verts présenteront une candidate dans l'Hérault

L'alliance entre la France insoumise et Europe écologie Les Verts conduit à un partage des candidatures en vue des élections législatives. EELV aura une candidate dans la 3ème circonscription de l'Hérault (Castelnau-Montpellier). Mais cette coalition fait aussi grincer des dents à Montpellier.

C'était l'annonce au bout de la nuit : la France insoumise et Europe écologie Les Verts (EELV) sont tombés d'accord sur une alliance en vue des prochaines élections législatives. Dans chaque circonscription, il y aura donc une candidature unique sous la nouvelle bannière "Union populaire écologique et sociale".

Quant au partage : il y a 577 sièges à conquérir et les Verts présenteront leurs candidats dans 80 circonscriptions. Dont la troisième de l'Hérault (Montpellier-Castelnau-Castries) où Julia Mignacca obtient l'investiture commune. Elle avait déjà été candidate sous l'étiquette EELV lors des dernières élections départementales.

"Une trentaine de circonscriptions gagnables"

Optimisme de mise dans les instances locales d'EELV. "Cette alliance est historique. On veut mettre fin à l'inaction d'Emmanuel Macron et faire barrage à l'extrême droite.", explique Laurent Dupont, le secrétaire régional d'EELV en Languedoc Roussillon. Mais, selon lui, cette coalition ne signifie pas fusion : "c'est un accord conjoncturel pour obtenir une majorité de gauche" à l'Assemblée nationale.

En pratique, Laurent Dupont s'estime bien servi dans le partage des circonscriptions : "C'est là où nous avons fait les meilleurs scores à la présidentielle que nous présentons des candidats." Avec à la clé "une trentaine de circonscriptions gagnables" sur 80.

Des retraits en vue ?

Reste que cette nouvelle bannière ne fait pas l'unanimité. A Montpellier, le conseil municipal est le creuset des divergences entre les deux formations. Dans la majorité municipale, 12 élus écologistes. Dans l'opposition, le groupe Nous sommes – soutien de la France insoumise – fait front à chaque conseil de métropole.

Si certains écologistes saluent cette alliance, comme Coralie Mantion (vice-présidente de la métropole de Montpellier en charge de l'urbanisme), d'autres voient rouge. Il y a quelques jours encore, le deuxième adjoint au maire de Montpellier fixait une ligne rouge : "Au niveau local, ça n'aurait aucun sens de faire alliance", expliquait Manu Reynaud.

Dans ce contexte, Laurent Dupont anticipe la mises en retrait de certains élus déçus de cette alliance. "Je peux entendre que certains ne soient pas d'accord avec la stratégie qui est adoptée. Dans ce cas là, ils peuvent ne pas faire campagne. Ce n'est pas gênant, on fera campagne à leur place et on retravaillera avec eux après cette séquence électorale." A bon entendeur.

