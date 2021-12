Les Verts des Landes : "Nous ne représentons aucun danger pour la filière fois gras"

Europe Ecologie Les Verts (EELV) et le foie gras sont-ils compatibles ? En tous cas dans les Landes, le parti veut éteindre l'incendie. Tout est parti de l'initiative de plusieurs maires EELV en France comme Grégory Doucet le maire de Lyon ou Jeanne Barseghian maire de Strasbourg, de bannir le foie gras des toasts leurs réceptions officielles. Des annonces que 127 parlementaires ont vu comme "une stigmatisation" des producteurs de foie gras, un "appel au boycott" qu'ils font savoir dans une une tribune publiée dans le JDD le dimanche 19 décembre 2021. Une ode au foie gras écrite par le député des Landes Lionel Causse, et son homologue du Gers Jean-René Cazeneuve. Parmi les signataires, des députés et sénateurs Républicains, Socialistes, Macronistes, et même Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et futur candidat pour succéder à Emmanuel Macron, du parti Résistons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les Verts veulent rassurer les amateurs de foie gras

Si le parti n'est pas directement ciblé, l'antenne EELV des Landes s'agace sur certains passages comme celui-ci. "Nous regrettons la décision des maires de ces cinq villes. En créant de toute pièce cette polémique, ils font du mal à toute une filière et portent atteinte à notre patrimoine, notre culture, notre identité", peut-on lire dans cette tribune.

Ils y voient une campagne anti-EELV, dans un contexte où les élections présidentielles approchent à grands pas. "Il n'a jamais été question pour EELV d'interdire le foie gras, il n'y a pas d'appel au boycott. Avec cette tribune ils créent eux-même un problème qui n'existe pas, ce ne sont pas quelques toasts en moins dans les mairies qui vont mettre en danger tout la filière du foie gras", lâche Gérard Claverie le secrétaire départemental d'Europe Ecologie les Verts dans les Landes. "Tout ça c'est très politique, ce n'est rien de plus que ça", ajoute-t-il.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le parti a donc dégainé un long communiqué explicatif sur ses réseaux sociaux pour rassurer les futurs électeurs à l'approche du scrutin. "Ce qu'on voudraitc c'est que les gens comprennent c'est qu'il n'y a aucun danger pour eux. Nous les écologistes, nous ne représentons aucun danger pour la filière foie gras."