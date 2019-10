Les Verts vont présenter une liste autonome aux municipales de 2020 à Dijon

C'est donc officiel : après des années d'alliance avec la majorité socialiste de François Rebsamen à Dijon, les écolos veulent prendre leur envol, en présentant une liste écologiste, cela va de soi, mais aussi "sociale et solidaire". C'est ce que le parti annonce dans un court communiqué adressé à notre rédaction ce mardi soir.

Plusieurs raisons sont évoquées : "l'urgence climatique et environnementale", qui nécessite d'aller plus vite en matière de politiques publiques ; la multiplication des projets citoyens et associatifs en matière d'écologie commande par ailleurs de mieux accompagner les initiatives sur le terrain.

Il en va de "la responsabilité du mouvement écologiste d'offrir un projet municipal et métropolitain pour le climat", précise enfin le texte.