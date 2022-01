Les violences contre les élus en forte hausse en 2021

Que faire face aux violences contre les élus, de plus en plus nombreuses ? Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand réunira mardi 11 janvier au soir les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour tenter de trouver une réponse aux chiffres qui explosent. Selon le ministère de l'Intérieur, 1 186 élus ont été pris pour cible dans les onze premiers mois de 2021, dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints victimes d'agressions physiques, soit une hausse de 47% par rapport à 2020. 419 outrages ont aussi été recensés (+ 30%).

Violences et menaces contre les députés

Le contexte sanitaire explique en partie cette nette hausse des chiffres, avec des tensions à l'été 2021 pendant les débats sur le pass sanitaire. Le phénomène est le même depuis décembre 2021 et l'annonce du pass vaccinal. Le député (LREM) Stéphane Claireaux a annoncé lundi son intention de porter plainte après avoir été visé la veille par des projectiles devant son domicile de Saint-Pierre-et-Miquelon lancés par des manifestants. Avant l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale le 3 janvier, la députée de la majorité Yaël Braun-Pivet a également alerté à la tribune sur les menaces reçues par de nombreux députés.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé le 29 décembre aux préfets de renforcer la protection des élus "dans le contexte de l'examen du projet de loi du pass vaccinal". Dans un télégramme, Gérald Darmanin leur a demandé de systématiser l'intégration des domiciles et permanences des élus dans les patrouilles de police et gendarmerie.

Les maires ne sont pas épargnés

En première ligne sur le terrain, les maires et leurs adjoints sont aussi confrontés au quotidien aux incivilités de leurs administrés. Les exemples ne manquent pas en 2021 : le maire de Saint-Macaire (Gironde) agressé par deux mineurs en pleine rue, pareil à La Turballe (Loire-Atlantique) ou encore à Champéon (Mayenne). La campagne présidentielle ne va certainement pas apaiser les esprits. En décembre, la maison de maire de Saint-Côme-du-Mont (Manche) a été visée par un incendie volontaire et des tags haineux. Une menace de mort accompagné d'un message de soutien à Éric Zemmour ont été inscrits sur le mur d'enceinte de sa maison.