"Les violences policières c'est lorsque toute la police serait sujette à des violences", dit Aurélien Pradié

Aurélien Pradié est solidaire avec son patron. Ce lundi matin sur France Bleu Occitanie, le député du Lot et secrétaire général du parti Les Républicains, a réagi aux propos polémiques de Christian Jabob sur les violences policières. Sur le plateau du "Grand Rendez-vous" (Europe 1/Cnews/Les Echos), il a affirmé que "des violences policières en France, c'est un mensonge, ça n'existe pas, on a vu des violences de manifestants mais jamais de violences policières en France".

"Aujourd'hui on ne peut pas dire dans notre pays que l'ensemble des policiers, l'ensemble des gendarmes ont institutionnalisé la violence" — Aurélien Pradié

Pour Aurélien Pradié, les violences policières ne sont pas caractérisées tant qu'elles ne sont pas généralisées : "Les violences policières c'est lorsque toute la police, toute une institution - celle de la police, celle de la gendarmerie - serait sujette à des violences. Aujourd'hui on ne peut pas dire dans notre pays que l'ensemble des policiers, l'ensemble des gendarmes ont institutionnalisé la violence. Les situations que nous connaissons sont très inquiétantes, il faut évidemment sanctionner le moindre écart parce que la police et la gendarmerie se doivent d'être exemplaires".

" Je refuse de choisir mon camp entre les manifestants et les forces de l'ordre" — Aurélien Pradié

Aurélien Pradié concède malgré tout que des comportements violents ont eu lieu au sein de la police et qu'ils doivent être sanctionnés : "Evidemment que lorsqu'un policier, lorsqu'un gendarme qui est détenteur d'une autorité [...] il se doit d'être exemplaire et qu'il faut donc sanctionner le moindre écart [...] il faut mesurer aussi la difficulté, la dureté qui est celle du métier de policier et de gendarme après des épisodes de violences et de manifestations extrêmement dures. Il faut sur des sujets comme celui-là qu'on refuse de choisir notre camp".

L'IGPN, la police des polices, a été chargée en 2019 d'un nombre inédit d'enquêtes judiciaire selon son rapport annuel publié ce lundi. Plus de la moitié ont été ouvertes pour des accusations de "violences" commises par les forces de l'ordre.