VIDÉO : Les violences urbaines et la réussite républicaine, objectifs prioritaires du sous-préfet de Montbéliard

Montbéliard, France

Jacky Hautier, le nouveau sous-préfet de Montbéliard prend ses marques. Venu de Vendée, aux Sables d'Olonnes, il gère désormais les affaires du pays de Montbéliard. Lui veut prendre le pouls du territoire avant de définir les dossiers à traiter. Les violences urbaines et la réussite républicaine font partie de ses objectifs prioritaires.

Le dossier brûlant des violences urbaines

Ces derniers mois ont été marqués par de nombreuses violences urbaines dans le secteur de Montbéliard : les rodéos urbains sous les fenêtres du commissariat de Montbéliard, le couvre-feu à Audincourt avec les jets de pierres sur les forces de police, il les a découvert en arrivant.

"Je me suis interrogé sur les raisons de ces exactions, largement au-delà de l’incivilité".

Il reconnait que ces événements ont suscité de fortes réactions négatives vis-à-vis des services de l’Etat de la part des élus, mais veut positiver et voire plus loin : "Il faut co-constuire un projet avec tous les partenaires" .

L’Etat jouera son rôle

Le nouveau sous-préfet assure que l'Etat jouera son rôle et mettra en place les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publique. Il considère aussi que les moyens ne sont pas la seule réponse à apporter. "On ne peut pas compter seulement sur les forces de sécurité intérieure. Ce n’est pas non plus qu’aux collectivité de tout faire".

Travailler sur la prévention

Jacky Hautier avance les pistes d'un projet commun à construire avec tous les partenaires : l'Etat, mais aussi les bailleurs, les établissements scolaires, ou encore les instances de médiation sociale.

Pour lui, il faut davantage travailler sur la réussite républicaine avec les partenaires qui le souhaitent. "Le volet prévention est un volet essentiel, qui doit être travaillé collectivement."

Il reconnait aussi que la circonscription de Montbéliard manque d’attractivité pour les fonctionnaires. "Si vous avez un fonctionnaire intéressé pour venir ici, et que son épouse ne trouve pas de travail, ou qu’il ne trouve pas de logement, il ne viendra pas à Montbéliard".