Les Voivres, commune de 300 habitants, se préparent à recevoir Emmanuel Macron ce mercredi dans le cadre d'un échange sur la filière bois, qui représente un quart de l'activité industrielle des Vosges. Une commune pas comme les autres, avec plusieurs PME et un centre d'hébergement, qui avait mis en tête aux deux tours de la présidentielle Marine Le Pen. La candidate du Front national devançait Emmanuel Macron de 20 points au premier tour.

Dominique bricole dans son jardin. Il a voté Marine Le Pen aux deux tours. Ce retraité etait même adhérent au Front national l'an passé. D'Emmanuel Macron, il n'attend rien. La hausse de la CSG est passée par là :

J'ai travaillé toute ma vie, dès l'âge de 14 ans. Et on me pique 40 euros par mois. Moi, j'ai payé des impôts, toutes mes cotisations. Et maintenant, on m'en met 40 de plus."