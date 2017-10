Les voyages d'Eric Doligé ou les dessous chocs de la diplomatie parlementaire

Lors de ses 3 dernières années de mandat de sénateur du Loiret, Eric Doligé (LR) a effectué 5 voyages d'études financés par des organismes extérieurs. Parmi eux : le Qatar et l'Azerbaïdjan. Eric Doligé parle d'une pratique "tout à fait normale" pour la diplomatie parlementaire.

Depuis une semaine Eric Doligé n'est plus sénateur LR du Loiret, mais on apprend aujourd'hui qu'il a beaucoup voyagé lors de son dernier mandat.. C'est ce qui ressort d'une opération transparence menée par le Sénat... Le Sénat vient de publier la liste des déplacements payés par des organismes extérieurs et auxquels des sénateurs ont participé de 2014 à 2017. Une pratique tout à fait légale, mais qui pose question quand on regarde qui sont ces "organismes extérieurs".

Eric Doligé s'est ainsi rendu à Moscou à l'invitation de la Fondation russe pour la paix, il a aussi participé à 2 reprises au Forum de Doha, au frais du gouvernement du Qatar, un pays riche en hydrocarbures... Mais ce sont sans doute ses 2 voyages en Azerbaïdjan qui étonnent le plus - en juin 2016 et et en juin 2017, payés par l'association des amis de l'Azerbaïdjan, avec comme objet officiel : le Grand Prix de Formule 1 de Bakou... Dans un pays considéré par beaucoup comme une dictature.

"L'Azerbaïdjan, ça mérite le voyage" - Éric Doligé

Interrogé par France Bleu Orléans, Eric Doligé se justifie : "Je ne comprends pas cette suspicion. C'est tout à fait normal qu'un parlementaire ait des contacts à l'étranger." L'ancien élu loirétain explique ainsi que "L'Azerbaïdjan, ça mérite le voyage, justement pour constater sur place comment on y vit, comment ça fonctionne. J'y ai rencontré le Président de la République, beaucoup de ministres, des représentants des groupes religieux, j'ai visité le lycée français de Bakou... Dans ce secteur géographique compliqué, ça m'a permis de découvrir, de mieux juger, d'avoir une vision géopolitique que je ne pourrais pas avoir en regardant les médias nationaux, il faut aller sur place et il faut trouver des opportunités pour se rendre sur place." Interview à écouter ici :

"Ces voyages en Azerbaïdjan m'ont permis d'avoir une vision géo-politique" - Eric Doligé Copier

Coïncidence ? En juillet dernier, Eric Doligé est l'un des signataires d'une tribune de soutien à l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh, tribune sous forme de lettre ouverte à Emmanuel Macron. De la diplomatie parlementaire au lobbying, les liens semblent parfois ténus...

► A voir aussi : le numéro de Cash Investigation consacré à l'Azerbaïdjan, où il est notamment question d'arrestations de journalistes et d'opposants, et de lobbying auprès des parlementaires français.

L'Azerbaïdjan a ensuite attaqué en justice les journalistes de Cash Investigation, estimant que qualifier le pays de "dictature" relevait de la diffamation.