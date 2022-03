Lettre aux Français d'E. Macron: "N'est pas Mitterrand qui veut", tacle Elisa Martin, 1ère adjointe à Grenoble

Le président de la République Emmanuel Macron a officialisé ce jeudi 3 mars sa candidature à l'élection présidentielle, dans une "Lettre aux Français", très critiquée par l'opposition, notamment à Grenoble par la 1ère adjointe (LFI) Elisa Martin.

"Factuellement, il y a des choses qui sont fausses" dans cette lettre, estime ce jeudi sur France Bleu Isère Elisa Martin (LFI), première adjointe à la mairie de Grenoble. Elle réagissait à l'annonce officielle de candidature d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Le président de la République a confirmé ce jeudi soir être candidat à sa réélection dans une "Lettre aux Français" publiée dans l'ensemble des titres de la presse régionale.

France Bleu Isère : D'abord, une question d'actualité, la ville de Grenoble va-t-elle accueillir des réfugiés ukrainiens ?

Elisa Martin : Nous travaillons d'abord à chercher une bonne coordination et le plus d'efficacité possible avec les associations mobilisées à Grenoble pour, bien sûr, créer les conditions d'un accueil, sous l'égide de la préfecture, qui soit le meilleur possible, pour ceux qui voudront venir se mettre à l'abri chez nous. Mais nous voulons aussi, autant que possible, donner un "coup de main" pour le peuple ukrainien resté dans son pays.

Mais vous êtes volontaire à la mairie de Grenoble pour en accueillir ?

Bien évidemment. Et ce, encore une fois, sous l'égide de la préfecture de l'Isère.

La mairie de Grenoble n'a pas accueilli d'Afghans l'année dernière. Est-ce que vous le regrettez, est-ce que vous espérez accueillir des Ukrainiens cette fois ?

Non, je ne le regrette pas, ça ne s'était pas produit, non pas parce que nous ne l'aurions pas voulu, évidemment, mais parce que les événements se sont déroulés de cette façon. Vous savez, d'une manière générale, Grenoble est une terre d'accueil, une terre de fraternité. Et bien sûr, nous souhaitons, aux côtés encore une fois des associations, être à la hauteur de la situation et respecter cette tradition, cette histoire de terre d'accueil à Grenoble, terre de résistance aussi.

Votre candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon, appelle à une logique de neutralité, de non-alignement. Il ne veut pas, par exemple, que la France livre des armes à l'Ukraine. Vous êtes sur la même ligne ?

Permettez-moi d'interroger ce terme de "neutralité". Non, ce que nous disons, c'est que le plus essentiel, c'est l'arrêt du cessez-le-feu. C'est ça qui mettra la population ukrainienne sous protection. Nous disons inlassablement que les instances de l'Europe doivent se réunir le plus rapidement possible, travailler sur la question des frontières et créer les conditions pour le cessez-le-feu. On doit prendre cette situation si complexe et sensible, où l'on sent bien qu'une bascule est possible - avec en plus des puissances dotées de l'arme nucléaire - avec le plus grand sérieux et le plus grand sang froid.

Donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons emporter le camp de la paix et que ça doit être notre ligne de conduite. On sent bien qu'à tout moment, les choses peuvent basculer. Donc la paix, toujours la paix, encore la paix.

Dans l'actualité également, c'est enfin officiel : Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. Il a écrit une lettre aux Français. Qu'est-ce que vous en pensez ?

N'est pas Mitterrand qui veut... On s'en doutait un peu de cette candidature, ce n'est pas une surprise. Si l'on regarde maintenant le contenu de cette lettre, force est de constater que factuellement, il y a des choses qui sont fausses : on a perdu 37.000 emplois dans l'industrie, le chômage n'a pas baissé et puis la question écologique a une place extrêmement mineure dans cette lettre, alors qu'on a quand même le rapport du GIEC qui nous dit que bientôt, ce sera trop tard. Et puis, il y a des choses qui sont "elliptiques", qui ne sont pas bien claires. Il indique qu'il a pris des décisions qu'il ne prendrait pas aujourd'hui. S'il pouvait avoir la gentillesse ou le respect de nous dire dire précisément quelles sont les décisions qu'il ne prendrait pas aujourd'hui, on ne s'en porterait pas plus mal...

Et puis il y a toujours cette fausse illusion de dire qu'en créant des richesses par le haut, elles vont ruisseler jusqu'en bas. Le peuple français n'en a rien vu. On sait bien que ça ne marche pas. On sait bien qu'on a plutôt vu une concentration des richesses entre quelques mains. Donc moi, je crois qu'il faut effectuer un pas de recul, analyser ce que nous avons vécu pendant le quinquennat Macron pour évidemment ne pas le reproduire.