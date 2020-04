Levallois-Perret : les époux Balkany lâchent leur candidate aux municipales, "la mayonnaise n'a pas pris"

Patrick et Isabelle Balkany, inéligibles après leur condamnation pour fraude fiscale, ont retiré leur soutien à la candidate Agnès Pottier-Dumas, arrivée en tête du premier tour des élections municipales.

Isabelle et Patrick Balkany préfèrent soutenir pour le second tour Klaudia Lafont plutôt qu'Agnès Pottier-Dumas.

"J'ai été informée de la volonté de Patrick et Isabelle Balkany de voir émerger une autre liste qui aurait leur soutien en vue des prochaines élections municipales". En une seule phrase, sur Facebook, Agnès Pottier-Dumas (LR-UDI), l'ex-directrice de cabinet du maire, arrivée en tête du premier tour des élections municipales avec plus de 34% des voix, a annoncé samedi dernier avoir perdu le soutien des époux Balkany, au lendemain des révélations de nos confrères de L'Obs. "La mayonnaise n'a pas pris avec les Levalloisiens", nous confie Isabelle Balkany, qui, pour autant, ne souhaite pas réagir au micro. Elle et l'ancien édile lui préfèrent Klaudia Lafont, actuelle adjointe au maire, aussi sur la liste.

Une "bonne technicienne" qui "manque d'empathie"

Démis de leur mandat à Levallois, les époux Balkany estiment qu'Agnès Pottier-Dumas, qui a travaillé dix ans avec Patrick en tant qu'attachée parlementaire et directrice de cabinet, n'a pas réussi à convaincre les habitants. "Elle a fait un score de dix points inférieurs à ce qu'elle aurait dû faire au moins", affirme Isabelle, qui a malgré tout "une bonne estime pour la fille intelligente et très bonne technicienne administrative qu'elle est". Ce qui lui aurait fait défaut ? "Son manque d'empathie, de charisme, d'affect..." suppose la Levalloisienne confinée à Giverny.

Une candidature de Klaudia Lafont, l'actuelle adjointe au maire, serait, d'après eux, plus judicieuse. "Elle est engagée humainement, elle est lumineuse, gentille", énumère Isabelle Balkany. Elle serait d'ailleurs très appréciée à Levallois, des séniors notamment, pour avoir travaillé à la délégation aux personnes âgées, à la santé et au handicap.

Des propos ont contrarié Patrick Balkany

Sur France 3 Ile-de-France, Agnès Pottier-Dumas affirmait début mars qu'une fois élue, le couple Balkany, condamné à trois ans de prison ferme et à dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, n'aurait "aucun rôle à la mairie de Levallois, aucun rôle au sein d'aucun service de la ville ni dans aucun de ses satellites". Ce qui a contrarié Patrick Balkany "sur le plan affectif uniquement", d'après son épouse, ne l'empêchant pas, d'après elle, de réitérer malgré tout son soutien à la candidate quelques jours après.

A cause de l'épidémie de coronavirus, aucune date n'a été fixée pour l'instant pour le second tour des élections municipales. Début avril, le Premier ministre Edouard Philippe évoquait l'hypothèse d'un nouveau report à "octobre" ou "après".