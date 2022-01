Levée des restrictions liées au Covid-19 : le préfet de Bretagne fait le point sur France Bleu

Alors que Jean Castex a annoncé jeudi soir un calendrier d'assouplissement des mesures liées au Covid-19, on fait le point sur la situation sanitaire en Bretagne, avec Emmanuel Berthier, préfet de Région.

FBA - Le premier ministre a annoncé jeudi soir un calendrier de levée des mesures de façon progressive courant février. Pourtant, ce matin, le Conseil scientifique et les médecins disent que la pression hospitalière restera forte encore jusqu'en mars. Quelle est la situation en Bretagne?

Emmanuel Berthier, préfet de Bretagne - Le premier ministre, effectivement, a annoncé des mesures de desserrement de contraintes qui interviendront à partir du 2 février. Le premier ministre, dans le même temps, a indiqué que la vague d'Omicron n'était pas terminée et que la tension restait forte, notamment à l'hôpital. C'est exactement la situation que nous avons en Bretagne puisque hier 20 janvier, le taux d'incidence était de 2654 cas pour 100.000 habitants. Il est même de 3 278 en Ille-et-Vilaine. Il n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la pandémie.

FBA - On va arriver à ce pic de contaminations avant la fameuse recrudescence?

Emmanuel Berthier - Ce qui est constaté en Ile de France, c'est une baisse assez nette du taux d'incidence. Ce que l'on constate dans les autres pays européens, c'est lorsque cette baisse est engagée, en général, elle est très rapide. C'est ce qui est anticipé par les autorités scientifiques et sanitaires de notre pays. Donc, nous espérons connaître un plateau rapidement, puis une décroissance rapide, ce qui permettra de mettre en œuvre les mesures de desserrement qui ont été annoncées par le premier ministre hier soir.

FBA - Justement ces mesures, c'est par exemple la fin, le 2 février, du port du masque en extérieur. Ça pourrait être le cas aussi en Bretagne ou vous attendez de voir justement l'évolution de la situation?

Emmanuel Berthier - La situation en Bretagne est une situation où nous avions pris dans les quatre départements des arrêtés de port du masque obligatoire en extérieur, de façon très proportionnée et limitée, en général au centre ville, des villes moyennes ou importantes en Ille-et-Vilaine. Nous avions décidé avec les élus de faire porter cette mesure dans les centres villes des villes de plus de 10.000 habitants. Cette mesure est valable pour l'instant jusqu'au 31 janvier. Le premier ministre nous annonce une perspective de fin du port du masque en extérieur à partir du 2 février. Je vais donc proposer aux élus d'Ille-et-Vilaine de prolonger la mesure actuelle jusqu'au 2 février au matin.

FBA - Il en est de même pour les autres annonces du premier ministre. Je pense par exemple à la fin des jauges comme au Roazhon Park, qui va accueillir Brest le 6 février.

Emmanuel Berthier - Effectivement, le premier ministre nous a annoncé hier la fin des jauges pour l'accueil du public qui restera assis et masqué à partir du 2 février. Et on appliquera effectivement ces nouvelles dispositions réglementaires en liaison avec les responsables du Stade Rennais à partir du 2 février.

FBA - Le pass vaccinal doit lui entrer en vigueur lundi, si le Conseil constitutionnel donne son aval ce vendredi pour tous les Français de plus de 16 ans, comment ce sera contrôlé en Bretagne?

Emmanuel Berthier - Le pass vaccinal sera contrôlé de façon équivalente au pass sanitaire actuel, c'est-à-dire que vous allez l'intégrer sur votre smartphone ou vous aurez un QR code que vous pourrez présenter à l'entrée des établissements recevant du public ou en montant dans un train, ou en entrant dans une gare. Ce qui va changer, c'est qu'à partir de lundi, on ne vérifiera plus simplement votre niveau de vaccination et vos tests éventuels, mais simplement la vaccination. En Bretagne, c'est simplement un dispositif national qui s'adapte.

FBA - A propos du pass sanitaire, il y a eu beaucoup de fraudes en Bretagne?

Emmanuel Berthier - Franchement, depuis le début de la pandémie, on constate en Bretagne et dans tous les départements bretons un respect des mesures en place, qu'il s'agisse du télétravail, du port du masque ou du pass vaccinal. On nous a notamment demandé de vérifier que le pass sanitaire était appliqué dans les établissements recevant du public. Pour toute l'année 2021 en Ille-et-Vilaine, les forces de sécurité intérieure ont réalisé 112 mises en demeure, c'est-à-dire une signification à un responsable des établissements qu'il faut qu'il se mette en conformité avec le règlement et nous n'avons procédé qu'à quatre fermetures d'établissements.

FBA - Concernant la vaccination, les Bretons étaient champions jusque là, mais on voit que pour les 5/11 ans, c'est un peu moins le cas. Est ce que vous avez une explication? Est ce que vous avez mis les moyens pour qu'elle elle commence cette vaccination des enfants?

Emmanuel Berthier - Effectivement, les Bretons se font très bien vacciner. Le taux de vaccination, pour tous âges confondus, est de plus de 83%. Et lorsqu'on prend les 12 ans et plus, on atteint même 95,9. Nous continuons à avoir la population la plus vaccinée de France. Pour les 5/11 ans, l'offre de capacité vaccinale augmente très fortement. Nous proposons en Ille-et-Vilaine d'ores et déjà huit centres. Nous allons profité des vacances scolaires qui s'ouvrent dans quinze jours pour augmenter encore les plages horaires, permettant ainsi aux parents de prendre rendez-vous.