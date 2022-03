Le statut de détenu particulièrement signalé (DPS) d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri vient d'être levé ce vendredi 11 mars par Matignon. Cette décision ouvre la porte à un rapprochement en Corse des deux détenus du commando Érignac.

Levée du statut de DPS d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri

Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ne sont plus considérés comme détenus particulièrement signalés. "Dans un esprit d'apaisement", leur statut de DPS vient d'être levé par Jean Castex ce vendredi 11 mars. D'après l'AFP, la décision s'applique "sans délai" et ouvre donc la porte à un rapprochement en Corse des deux détenus du commando Érignac.

Dialogue sur l'évolution du statut de la collectivité de Corse

Le premier ministre a également "proposé qu'une fois le calme revenu sur l'île, le dialogue engagé ces derniers mois sur l'évolution du statut de la collectivité de Corse, ainsi que sur les grands dossiers économiques et sociaux du territoire puissent reprendre." La veille, Jean Castex s'était entretenu avec le président de l'Exécutif corse, Gilles Simeoni.

Gérald Darmanin contacte les élus

De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a déclaré entreprendre des consultations avec les élus corses.