Démission du maire de Saint-Brevin : les Insoumis et les Verts se joignent au PS pour la marche le 24 mai

"Contre l’extrême droite et ses violences, toutes et tous à Saint-Brevin le 24 mai". Les communiqués ce lundi de LFI et d'EELV appellent à leur tour à marcher dans les rues de la ville en soutien au maire et pour dénoncer la banalisation de l’extrême droite.

Un millier de personnes se sont rassemblées pour soutenir le déplacement du CADA à Saint-Brévin-les-Pins © Radio France - Léonie Cornet "Contre l'extrême droite et ses violences, toutes et tous à Saint-Brevin le 24 mai" : la démission du maire de Saint-Brévin "abandonné par l'État face aux attaques de l'extrême-droite, appelle une réponse politique à la hauteur de l'enjeu" pour les Insoumis, "doit servir d'électrochoc pour une véritable politique d'accueil des migrants et pour lutter contre les haines" pour les écologistes. Qu'importe le communiqué, le propos est le même. C'est aussi celui du Parti Socialiste à l'origine de cette marche. ⓘ Publicité "Le gouvernement a une lourde responsabilité dans la montée des idées racistes et xénophobes", accusent les Insoumis. Le transfert du Cada doit s'effectuer comme prévu, préviennent les écologistes. Pour Pascale Hameau, co-coordinatrice d'EELV en Loire-Atlantique : "Comme en février, il est nécessaire de réaffirmer collectivement notre attachement au respect du droit d'asile, principe inscrit depuis 1946 dans notre Constitution." La France Insoumise - NUPES appelle ainsi à se rassembler le 24 mai à Saint-Brevin-les-Pins "contre le racisme, pour la poursuite du projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile, mais aussi pour dénoncer l'inaction du pouvoir macroniste contre l'extrême-droite et ses violences". À lire aussi Après la démission du maire, une grande marche organisée à Saint-Brevin