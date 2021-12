LGV : le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques vote 54 millions pour le tronçon Bordeaux-Dax

Le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a voté ce jeudi une enveloppe de 54 millions d'euros pour financer la construction d'une nouvelle ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Dax. 35 des 54 conseillers ont voté en faveur de la délibération, 14 contre et 5 se sont abstenu.

Le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a voté ce jeudi une enveloppe de 54 millions d'euros pour financer la construction d'une nouvelle ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Dax. 16 millions supplémentaires ont également été votés pour financer l'amélioration des voies existantes entre Bayonne et Hendaye, et Dax et Pau. L'institution avait été sollicitée à hauteur de 140 millions d'euros. Le projet ne prévoit pas de gare LGV dans le département des Pyrénées Atlantiques.

"La majorité départementale votera favorablement par courage, responsabilité et pour ne pas laisser le Pays Basque isolé sous une cloche" avait indiqué la veille du vote le président Jean Jacques Lasserre pour faire face à l'engorgement des infrastructures routières. "L'histoire montre que le repli sur soi n'a jamais été la bonne solution. Je crois à la nécessité d'un territoire ouvert, connecté et en lien avec les régions qui l'entourent en France et en Europe" a affirmé ce jeudi le président devant l'assemblée départementale.

Les Pyrénées Atlantiques conditionnent la participation de la collectivité à plusieurs critères comme la simultanéité des chantiers Bordeaux-Toulouse et Sud Gironde-Dax, l'engagement financier de toutes les collectivités concernées, la réalisation des travaux d’amélioration des voies existantes Dax-Bayonne-Hendaye et Dax-Pau, un cadencement des TGV sur ces dessertes augmentées de manière significative et un service express performant entre Hendaye et Bayonne.

Débat sur la LGV à Pau

35 conseillers départementaux ont voté en faveur de la délibération et 14 contre, parmi eux, Joseba Erremundeguy, conseiller départemental du canton Bayonne-2 hostile à "un non sens écologique qui augmenterait la pression foncière au Pays Basque. Nous devons construire le progrès différemment avec des transports de proximité".

Yves Sallanave Péhé du Parti Socialiste a indiqué que le projet n'est pas recevable et que la minute gagnée et bien trop chère. Selon le PS, le débat est mal posé et engage le département pour le prochain demi-siècle.

EH Bai a voté contre. Les 2 conseillers départementaux abertzale du canton de Hendaye ont jugé le projet "totalement inutile" et considèrent que "l'impact économique environnemental et social serait catastrophique au Pays Basque qui mérite un autre modèle de société". Pour EH Bai, le département s'est vu dans l'obligation de payer un chèque en blanc.

La communauté d'agglomération Pays Basque va se prononcer sur le sujet ce samedi.