Auvergne, France

C'est donc désormais officiel ! Le projet de Ligne à Grande Vitesse entre Paris et Clermont, via Orléans, est définitivement abandonné. C'est ce qui ressort du rapport de préconisations du conseil d'orientation et d'infrastructures. Il n'y aura donc pas de travaux engagés avant 2030 et ils dépendront de la future saturation de la ligne Paris-Lyon. La semaine dernière, une lettre signée par des élus auvergnats avait été remise au président Macron lors sa visite dans le Puy-de-Dôme, mais personne ne se faisait plus d'illusion. L'Auvergne paie-t-elle au prix fort son manque de mobilisation ? Entretien avec l'ancien président de la région Auvergne, René Souchon.

Le projet de LGV POCL est définitivement abandonné - Remi Jouan - Creative commons

René Souchon, cet abandon de projet est tout sauf une surprise pour vous ?

RS. Ah ce n'est pas une surprise depuis le rapport Duron en 2016, on voit bien que ce projet était potentiellement condamné. Il aurait fallu un combat des élus, du milieu économique et des citoyens pour inverser la tendance. Il y a eu quelques lettres, et quelques petites pétitions, mais rien du tout pour essayer de démontrer qu'on faisait quelque chose. Moi, j'avais enclenché un mouvement citoyen avec énormément de mobilisation et ça c'est de nature à changer complètement les choses. Mais le combat pour tenter d'inverser la tendance n'a pas eu lieu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi ce que je constate c'est une passivité collective à la fois des élus, des responsables économiques qui se sont contentés de déclarations, de courriers mais qui n'ont pas cherché à mobiliser une opinion publique pour faire en sorte qu'on puisse avoir cette LGV au titre de l'aménagement du territoire. J'attendais malheureusement cette décision depuis pas mal de temps. Je peux vous assurer que y compris Brice Hortefeux qui a fait une lettre récemment savait pertinemment que ce projet allait être abandonné.

Quelque soit le combat, c'était perdu d'avance, non ?

Non, non, quand on arrive à mener un combat en mobilisant l'opinion publique, les gouvernements quels qu'ils soient reculent. L'expérience me l'a appris. L'équation est simple : mobilisation très forte = prise en compte des problèmes et éventuellement inversion... Attendez, il était prévisible aussi que le Poitiers-Limoges en LGV serait abandonné, mais ça ça ne tenait pas debout depuis le départ... Donc encore une fois, il fallait mener un combat déterminé... Ça n'a pas été fait.

Mal à la tête en arrivant

Il va donc falloir se "contenter" des intercités pour aller et venir à Paris. Améliorer la ligne est vitale, mais elle a un coût.

La modernisation de la ligne st engagée depuis longtemps déjà, mais le problème, c'est le matériel, même avec les rénovations des voitures corail, c'est très inconfortable lorsque vous êtes dans la dernière voiture, vous arrivez avec le mal à la tête, tellement ça remue. Ce ne sont pas des voitures du 21eme siècle. La commande de nouveaux matériels a été passée, ça c'est important, mais i faut aussi penser à la téléphonie mobile et au wifi à bord. Il y a cinq ans, la région Auvergne avait payé une étude remise à la SNCF... C'est quand même un train d'affaires. On le voit bien, les gens sont avec leur ordinateur et ça coupe en permanence.

Cet abandon de projet, c'est un coup d'arrêt pour le désenclavement de l'Auvergne ?

Oui et non. Ce n'est pas une heure de différence, même si c'est important, qui va changer la face des choses. Si on arrivait à faire Clermont-Paris en 2H50 avec la ligne actuelle, mais en augmentant la vitesse à 220 km/h, ce ne serait pas dramatique, surtout avec un train direct. Ce que j'ai d'ailleurs réussi à obtenir avec mon équipe à l'époque (un train direct le matin et un autre le soir). De toute façon, à partir du moment où tout le monde voulait que la LGV s'arrête chez lui, la grande vitesse avait déjà du plomb dans l'aile. Ce n''est pas possible. Quand vous aviez Moulins qui criait, Nevers qui criait et Vichy qui la voulait, c'est pas raisonnable. Ça depuis le début, ça ne tient pas la route...