LGV Sud-Ouest : la communauté d'agglo du Grand Dax vote finalement oui au co-financement

C'est un retournement de situation. La communauté d'agglomération du Grand Dax vote ce mercredi 16 février soir en grande majorité, oui au co-financement du grand projet de LGV dans le Sud-Ouest. Ce projet de ligne à grande vitesse Bordeaux - Toulouse, et Bordeaux- Dax. Le Grand Dax va apporter un soutien de 12,8 millions d'euros, étalés sur 40 ans. Dans le détail, voici les résultats du vote : 46 pour, 10 contre et aucune abstention.

"C'est une grande satisfaction", se réjouit le Président du Grand Dax Julien Dubois. "Les conseillers communautaires ont constaté à une très grande majorité que nous avons été entendu que nous pouvons sortir gagnant de ces discussions. Nous avons eu des assurances écrites du premier Ministre Jean Castex, et du Président de région Alain Rousset sur le fait que la gare de Dax deviendrait un hub à grande vitesse pour les années à venir. Nous avons aussi eu des assurances sur la simultanéité des travaux entre Toulouse et Bordeaux et Bordeaux et l'Espagne. Il nous manquait des assurances d'un point de vue financier, c'est ce qu'a apporté la communauté de communes MACS avec son apport au financement. Donc le Grand Dax peut participer à ce projet structurant pour le territoire."

Quelques manifestants anti-LGV se sont mobilisés devant le siège du Grand Dax avant le vote de la collectivité en faveur de la LGV. © Radio France - Tristan Barraux

Devant le siège de la communauté d'agglomération, se déroulait une manifestation anti-LGV avec une cinquantaine de manifestants pour qui ce projet produirait notamment un désastre écologique. En décembre dernier, le Grand Dax avait voté, non au co-financement du projet de LGV dans le Sud-Ouest estimant à l'époque que les conditions n'étaient pas réunies.