Ligne B du métro à Rennes : la maire Nathalie Appéré doute "des capacités de Siemens" à tenir les délais

"Je souhaite exprimer devant vous les doutes qui sont les nôtres sur la capacité réelle de Siemens à tenir les délais sur lesquels il s'est engagé", indique ce jeudi soir la maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, concernant la ligne B du métro, qui doit entrer en service entre fin avril et fin mai.

L'élue, qui s'exprimait en préambule du conseil métropolitain, poursuit : "Ces doutes sont fondés sur la manière dont se déroule la marche à blanc que nous observons quotidiennement de manière attentive. Chaque jour, depuis plusieurs semaines, les rames circulent sur les voies de la ligne B. Les équipes de Siemens peaufinent la mise au point des trains et leur fonctionnement en mode automatique corrige les défauts et teste le système avec l'exploitant du réseau, Keolis. A ce jour, nous constatons que quand bien même cette mise au point avance réellement et positivement, Siemens a pris du retard sur les jalons qu'il s'était lui même fixés en décembre dernier et je ne peux donc tout simplement pas vous garantir ce soir qu'il tiendra les échéances."

Des réunions techniques dans les prochains jours

Nathalie Appéré précise par ailleurs que "des réunions techniques décisives vont se tenir dans les prochains jours. Elles viendront préciser et nous l'espérons tous, très sincèrement, confirmer le calendrier d'ouverture. Mais chacun aura compris la dimension technique des dernières étapes qui nous séparent désormais de l'ouverture du métro. Et je ne peux donc, non, je dois vous le dire, sans une frustration certaine et réelle, que vous donner rendez-vous dans les prochaines semaines."

Si Nathalie Appéré ne peut pas donner de date aujourd'hui, c'est que nous pouvons craindre le pire - Charles Compagnon, élu de l'opposition

Charles Compagnon, élu dans les rangs de l'opposition au conseil métropolitain s'interroge "pourquoi il ne faut pas croire Siemens ? on n'a pas la réponse à cette question". L'élu rappelle que les stations sont prêtes, que les essais de rames ont bien commencé. "_Que se passe-t-il ? pourquoi on a bientôt deux ans de retard?_Nous devrions, en ce moment, recevoir les cartons d'invitation pour l'inauguration. Si Nathalie Appéré ne peut pas donner de date aujourd'hui, c'est que nous pouvons craindre le pire" ajoute Charles Compagnon.