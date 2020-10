Lille : le conseil municipal demande un moratoire sur la 5G

Nouvelle technologie de communication, la 5G fait débat en France depuis quelques mois. Ce vendredi soir, réunis en conseil municipal, les élus lillois ont adopté à la majorité une motion, proposée par le groupe socialiste, qui demandait un moratoire sur l'implantation de la 5G à Lille.

La motion affirme notamment ses "doutes" quant à l'impact de la 5G sur la santé, se questionne sur le coût économique de cette nouvelle technologie et soulève également la question de la "sobriété numérique".

La motion demande de ne pas autoriser l'implantation d'antennes tests, alors qu'une expérimentation de 2 ans lancée par l'opérateur Orange, vient de se terminer.

Le moratoire doit prendre effet "au moins" jusqu'à la publication du rapport de l'ANSES, prévu pour 2021. Les élus demandent également "une extinction programmée" de la 2G et de la 3G, "énergivores et saturées", ainsi que l'organisation d'un grand débat dans la métropole d'ici la fin de cette année 2020.

Le conseil municipal a également approuvé ce vendredi soir le principe d'extension du dispositif de vidéosurveillance à Lille, Lomme et Hellemmes, avec l'implantation de 40 caméras fixes et 10 caméras mobiles, et la création d'un Centre de Supervision Urbaine.