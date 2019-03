Les propositions de Martine Aubry pour améliorer les transports dans la métropole de Lille d'ici 2035

La maire de Lille apporte sa contribution au débat lancé par la Mel (Métropole Européenne de Lille) pour construire les grandes infrastructures de déplacements d'ici 2035. Objectif : mettre fin aux bouchons et améliorer la qualité de l'air.

Martine Aubry dévoile ses propositions pour améliorer les transports dans la métropole lilloise d'ici 15 ans et c'est officiellement en tant que maire qu'elle s'exprime. Chacune des 90 communes de la Mel est appelée à faire des propositions dans le cadre d'une grande concertation qui doit s'achever le mois prochain. Les élus métropolitains trancheront ensuite fin juin pour définir éventuellement les nouvelles lignes de tram, de bus, de métro ou de train à créer en votant le SDIT (schéma directeur des infrastructures de transports). Martine Aubry se fixe un double objectif : social et environnemental :

Il faut agir par tous les moyens pour permettre une mobilité plus désirable avec des transports moins coûteux et moins longs.

La maire de Lille refuse de favoriser un mode de transports par rapport à un autre : "il n'y a pas une priorité donnée à un mode de transports, Il faut un faisceau de propositions". L'élue énumère alors ses solutions : multiplication et agrandissements des parkings-relais aux entrées de la métropole, davantage de place accordée au vélos, réserver au covoiturage une des trois voies de circulation sur l'autoroute A1 du lundi au vendredi,...

Oui au tram et train, non au métro

Du côté des infrastructures les plus lourdes, les propositions sont multiples également. La création d'une troisième ligne de métro est toutefois totalement écartée, la maire de Lille critiquant au passage les projets d'Europe Ecologie Les Verts :

Contrairement à d'autres, nous ne proposons pas des métros partout, parce qu'on essaie d'être sérieux.

La maire enfonce le clou : "On ne veut surtout pas des métros qui passent sous des zones agricoles ou des champs captants (d'eau potable)". Tout juste Martine Aubry conssent-elle à prolonger légèrement les lignes actuelles du CHR vers Eurasanté et vers Wattrelos au Nord "pour permettre à cette ville de reprendre un avenir de manière plus prospère".

Améliorer les transports en commun de l'Ouest et du Sud de la Métropole

Martine Aubry propose la création d'une troisième ligne de tramway entre Comines et Seclin, qui passerait par Lille, via la citadelle. Hors de question de traverser le centre-ville comme l'avait notamment souhaité le président de la Mel dans un premier projet de nouvelle ligne de tramway allant à l'aéroport de Lesquin :

Il faut faire un tram comme l'a fait la ville de Paris en contournant le centre-ville, en passant par des quartiers très peu irrigués par le transport en commun.

La carte des projets de transports en commun souhaités par la ville de Lille - Mairie de Lille

La ville de Lille propose également la construction de deux lignes de téléphériques dont la plus importante relierait sur 11 kilomètres la gare Lille-Flandres à l'aéroport de Lesquin.

Toutes ces propositions seront complétées par les propositions des autres villes gérées par les socialistes de la métropole.