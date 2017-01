A Lille, les voeux de Bruno Le Roux à la police nationale

Le nouveau ministre de l'intérieur Bruno Le Roux a choisi le commissariat central de Lille pour présenter ses vœux à la police nationale hier. Un exercice classique mais Dans un climat particulièrement tendu, après les manifestations des policiers cet automne pour exprimer leur ras le bol.

Cérémonie de prise d'armes, rencontre avec l'unité équestre départementale et découverte d'un nouveau véhicule pour la Police Aux Frontières : le nouveau ministre de l'intérieur Bruno Le Roux s'est prêté à un exercice traditionnel dans la profession. Il a aussi déposé une gerbe en mémoire aux policiers morts l'année dernière dans l'exercice de leurs fonctions. Une visite à cinq mois d'une alternance probable et d'un contexte ultra-sécuritaire, au cours de laquelle le ministre a voulu rappeler les mesures prises par le gouvernement pour aider les agents au quotidien.

Déblocage de 250 millions d'euros pour renforcer le matériel et l'armement des policiers, renouvellement de leurs véhicules ou encore l'amélioration des conditions de leurs conditions de travail. En rappelant aussi la promesse de créer 9000 postes supplémentaires dans la police nationale et la gendarmerie pendant le quinquennat. Une tendance qui doit se poursuivre, selon lui.

Des efforts reconnus par la plupart des syndicats, même si pour certains il faut faire plus, et plus vite. Laurent Pourceau est Secrétaire de la zone du Nord au syndicat des cadres de la sécurité intérieure, majoritaire chez les officiers de police : "Je ne crois pas au miracle, il y a une tendance lourde à la montée de la violence. Il faut d'y atteler en profondeur et le faire maintenant. Les moyens humains, matériels et le recrutement, c'est bien. Mais il faut aussi se mettre à la page. Il faut agir contre la cybercriminalité et créer un choc de simplification, si l'appareil procédural est inopérant, nous n'arriveront à rien."

La "finesse" du travail des policiers pendant le démantèlement de la jungle

Il s'est aussi réjoui de donner ses vœux à Lille, dans le Nord. La direction départementale de la sécurité publique est la plus importante de France, avec 4800 hommes. Et a notamment reconnu le bon déroulement du démantèlement de la jungle de Calais en septembre dernier.Des hommes confrontés à des difficultés comme les trafics de stupéfiants, ou encore la crise migratoire. A ce propos Bruno Le Roux a rappelé le travail des forces de l'ordre pendant le démantèlement de la jungle de Calais, en félicitant la préfère Fabienne Buccio pour je cite "la finesse" du travail effectué au mois de septembre.

Sur l'assouplissement de la légitime défense, réclamée par de nombreux policiers, notamment pendant les mobilisations de l'automne dernier, Bruno Le Roux a rassuré les agents : Il défendra fermement cette mesure et le texte qui sera examiné d'ici quelques jours au Parlement.