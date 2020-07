Lille : Stéphane Baly dépose un recours contre l'élection de Martine Aubry

Battue de 227 voix par la liste de Martine Aubry, la liste écologiste menée par Stéphane Baly a déposé un recours devant le Tribunal Administratif pour contester le résultat du second tour des élections municipales. En cause, des irrégularités dans le vote et dans la campagne électorale.