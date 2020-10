Limeil-Brévannes : le projet de construction de prison est abandonné

"Victoire ! Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, vient de me confirmer que le projet de prison de Limeil-Brévannes n'aura pas lieu", s'est félicité jeudi soir le député LREM du Val-de-Marne Laurent Saint-Martin.

C'est "l'accomplissement de plus de deux ans de mobilisation aux côtés de la maire Françoise Lecoufle, des élus locaux et des Brévannais", a précisé le député.

Le gouvernement avait envisagé de construire une nouvelle prison sur ce territoire du Val-de-Marne. Sur le terrain, les élus locaux n'étaient pas d'accord. Ils ont donc obtenu gain de cause.

La mobilisation contre le projet était très forte

L'annonce de ce projet en mars 2018 avait provoqué une vive réaction. Plus d'un millier de personnes étaient descendues dans les rues de la ville pour montrer leur désaccord.

Plus de 150 parlementaires et élus locaux se sont mobilisés et une pétition avait recueilli plus de 8.600 signatures.

Selon ses opposants, il mettait en péril un projet de téléphérique attendu de longue date ainsi qu'une zone d'activité économique.

Le garde des Sceaux "sensible" aux arguments des élus

Dans une lettre publiée jeudi soir par le député, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti explique avoir "été sensible" aux arguments avancés par les opposants au projet de cette prison, une structure d'accompagnement vers la sortie.

"Le site initialement envisagé ne présente malheureusement pas toutes les conditions requises pour accueillir une telle structure", note le ministre de la Justice.

"Je suis comme vous particulièrement sensible à ce que l'implantation d'une SAS soit compatible avec le tissu urbain et économique local. Dans ces conditions, je vous confirme que le site de Limeil-Brévannes ne sera pas retenu", conclut le ministre.