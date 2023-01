"Limogeage" de la préfète d'Indre-et-Loire : des accusations infondées selon Gérald Darmanin

Dans un article diffusé dans Le Canard enchaîné du 14 décembre, l'ex-préfète d'Indre-et-Loire aurait été remerciée pour s'être opposée à un projet immobilier, la construction d'un incubateur à start-ups dans le parc du château Louise de La Vallière, situé à Reugny.

ⓘ Publicité

En réponse, de nombreux soutiens de l'ex-préfète, des élus, des responsables d'associations ou encore des fonctionnaires, ont publié une tribune publiée dans Le Monde le 26 décembre pour défendre Marie Lajus qui aurait été limogée pour avoir voulu faire respecter le droit de l'urbanisme.

"Des accusations infondées" selon Gérald Darmanin, comme il l'a déclaré sur BFMTV dimanche 1ier janvier. "Ça n'a effectivement rien à voir, et je crois qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dits, et ce n'est pas digne de la part de ceux qui servent l'État", a poursuivi le ministre.

"Un représentant de la République doit être inattaquable"

Le ministre a également rappelé sur BFMTV que c'est qui avait nommé Marie Lajus, auparavant préfète de la Charente, "d'un petit département à un plus grand département". Mais, toujours selon Gérald Darmanin, les conditions n'étaient plus réunies pour que la préfète exerce ses fonctions sereinement.

"Nous avons tous considéré, dans la responsabilité qui était la nôtre, et moi, je prends mes responsabilités, qu'il fallait savoir changer quand les choses n'allaient pas. Et cela n'a rien à voir avec des projets immobiliers, mais parfois au comportement des uns et des autres", a encore expliqué le Ministre de l'Intérieur sur BFMTV.

"Un représentant de la République doit être inattaquable et respectable. Et quand ce n'est pas le cas, je prends mes responsabilités en tant que chef de l'administration". a conclu Gérald Darmanin qui s'exprimait depuis Mayotte où il est en déplacement.