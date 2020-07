Limoges : Emile Roger Lombertie Acte 2

Comme on pouvait l'imaginer, un seul tour de scrutin aura été nécessaire. Roger Emile Lombertie a été élu avec 43 voix contre 11 pour son adversaire Thierry Miguel et 1 vote nul. Tout juste réélu, le maire a tenu à saluer, à sa façon, son adversaire : "Mesdames et Messieurs j'aimerais que vous applaudissiez le chef de file de l'opposition, Thierry Miguel, qui a mené un combat comme il l'entendait... applaudissez notre valeureux adversaire".

Thierry Miguel qui se dit prêt à travailler avec la majorité tout en revendiquant déjà certaines idées :"Paradoxalement, mr Lombertie a repris un certain nombre de choses qui étaient dans mon programme alors qu'il n'en avait jamais parlé, du coup s'il a besoin de nous pour construire ces projets là, je pense qu'on pourra tout à fait l'aider"

Ce premier conseil municipal sous l'ère Lombertie 2 était aussi l'occasion d'élire les adjoints au maire. 15 formeront cette équipe municipale contre 16 lors de la dernière mandature. Parmi les adjoints Guillaume Guérin a reçu un soutien appuyé d'E.R Lombertie pour sa candidature à la tête de l'agglomération de Limoges. Une élection qui aura lieu mercredi 8 juillet prochain.