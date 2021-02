Limoges : l'ancien député et candidat à la mairie Michel Bernard est décédé

C'est une figure politique de la droite limougeaude qui s'est éteinte vendredi. Michel Bernard est décédé à l'âge de 89 ans. Originaire de La Villedieu en Charente-Maritime, il devient professeur à l'université de Limoges et s'engage en politique au RPR. En 1981, il devient conseiller général du canton de Limoges-Centre. 5 ans plus tard, il devient député de la Haute-Vienne lors de la première cohabitation, lorsque la droite parlementaire, menée par le Corrézien Jacques Chirac, remporte l'élection.

Il a fait trembler la gauche

Michel Bernard va conduire la liste d’union de la droite aux municipales de 1989. En 2014, il confiait à nos confrères de France 3 que son "idée première était que l'on doit connaître le poids relatif de chaque sensibilité," avouant, à demi-mot, qu'il n'avait pas envisagé devenir maire de Limoges. Il ne sera battu que de 669 voix par Louis Longequeue.

A l'annonce de sa mort, les deux pontes de la droite à Limoges lui ont rendu hommage. Le maire Emile-Roger Lombertie a salué "un compagnon politique, un ami et un maître". Le président des Républicains en Haute-Vienne et de Limoges Métropole Guillaume Guérin parle d'un "homme engagé dont la tempérance et l'humilité avait fait quelqu'un de respecté par ses adversaires et aimé de ses amis."

Camille Geutier, candidat face à Alain Rodet pour l'UMP en 2008, note que c'était "un homme de fidélité et de parole" dans un tweet posté sur les réseaux sociaux.