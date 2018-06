Ce samedi matin, à la mairie de Limoges, le maire Émile-Roger Lombertie a dressé le bilan du premier conseil municipal des enfants. Ils sont 64 jeunes, en classe de CM1 et de CM2, avec autant de filles que de garçons, et leur mandat de deux ans s'est achevé ce samedi.

Limoges, France

Le maire de Limoges, Émile-Roger Lombertie a présidé ce samedi matin, la dernière séance plénière du premier conseil municipal des enfants. Ils sont 64 jeunes, en classe de CM1 et de CM2, avec autant de filles que de garçons, et leur mandat de deux ans s'est donc achevé ce samedi.

Il y a deux ans, se présenter à l'élection du conseil municipal des enfants, sonnait comme une évidence pour ce jeune élu, âgé de 12 ans : "Quand j'étais petit, je regardais souvent des émissions politiques à la télé. J'aimais bien ça et je voulais me lancer. Un jour, il y a eu des élections dans la classe à l'école, j'ai été élu suppléant. Et après, j'ai appris qu'on pouvait se présenter pour être élu au conseil municipal. Je l'ai fait et j'ai gagné", sourit-il.

La dernière séance des jeunes élus du conseil municipal des enfants s’est déroulée ce matin à l’Hôtel de Ville de #limoges en présence du maire. ©Laurent Lagarde pic.twitter.com/AOEsoNV5fd — Ville de Limoges (@VilleLimoges87) June 16, 2018

Ce samedi, l’heure était au bilan. En deux ans, les jeunes élus ont beaucoup travaillé. Et les idées n'ont pas manqué, à l'image d'Hugo. "Mon idée de départ, c'était de proposer une cuisine du monde dans les cantines. Elle a été adoptée au conseil municipal, et maintenant il y a des repas chinois ou turcs par exemple".

Une journée sans voitures bientôt à Limoges

Un apprentissage qui est donc passé par la réalisation de divers projets concrets. "Au sujet de la journée sans voitures, ils ont beaucoup travaillé pour savoir où, quand, comment il fallait la faire, quels problèmes ça posait à la population, en matière de sécurité, d'accès au centre-ville pour les riverains, etc. C'est très intéressant", estime le maire de Limoges. Le samedi 22 septembre, jour de la course des garçons de café, le centre-ville sera donc inaccessible aux autos

Les boites à livre pour les enfants dans les parcs des bords de Vienne, du Mas-Jambost et de l’Aurence sont également une réussite. Paul vient de fêter ses 10 ans : "J'avais envie de montrer que même quand on est petit, on a les mêmes droits que les grands, alors on peut faire les mêmes choses que les grands", conclut le jeune élu.

Les prochaines élections auront lieu en novembre.