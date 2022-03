Limoges : l'Union Populaire en campagne dans le quartier prioritaire de Beaubreuil pour la présidentielle

Assis sur un muret ou sur des chaises pliantes en face du centre social du quartier de Beaubreuil, Amine, Pablo et Travis voient arriver dans leur quartier une député européenne. "C'est la première fois que l'on voit une élue de ce niveau ici", remarque l'un d'eux. Manon Aubry, tracts à la main, est coprésidente du groupe de la Gauche au Parlement européen.

"Vous avez l'âge d'aller voter ?" L'Insoumise entame la discussion avec ces jeunes du quartier. Tous affirment suivre de près la campagne. "C'est important pour notre avenir", note Pablo. Amine lui a fait son choix. "Je veux Jean-Luc Mélenchon président. C'est le seul qui parle de nous dans les quartiers en bien. C'est pour ça qu'on va voter pour lui. Ce n'est pas quelqu'un comme Zemmour ou Pécresse qui va nous aider."

Lutter contre la pauvreté

Après plusieurs minutes, chacun explique son parcours professionnel à l'élue européenne. Pablo travaille dans une école, il veut passer son BAFA. Amine lui a travaillé durant plusieurs mois mais est aujourd'hui au chômage. Il en veut à Emmanuel Macron et à sa réforme du chômage. "Moi j'avais 600 euros, maintenant j'ai 300 euros d'aides du chômage. Déjà que je n'ai pas beaucoup de sous, c'est impossible pour vivre. Au bout de deux semaines, j'ai plus rien."

Les remarques sur la vie à Beaubreuil est une aubaine pour la représentante de l'Union Populaire derrière le candidat Mélenchon qui déroule le programme. "On va supprimer cette réforme injuste si on arrive au pouvoir. Nous on va se battre pour qu'aucune personne et encore plus dans ce quartier ne se retrouve sous les 1063 par mois, c'est le seuil de pauvreté en France." Manon Aubry évoque la création de la garantie d'autonomie, qui doit compléter les revenus des ménages situés en-dessous du seuil de pauvreté.

La bataille pour le vote des quartiers populaires...

Depuis plusieurs semaines, le candidat Mélenchon progresse dans les sondages. Il est donné aujourd'hui aux alentours des 15% selon les instituts. Mais il reste à quelques points de Marine Le Pen, en position de force pour le second tour. Dans le camps des Insoumis, on en est persuadé : le vote dans les quartiers populaires peut faire pencher la balance.

"Il faut motiver tout le monde à aller voter car en face les amis d'Emmanuel Macron vont se mobiliser", indique Marion Aubry. "Si on a un second tour Macron/ Mélenchon, on aura d'autres débats que face à Marine Le Pen où ça sera une course aux mesures sur l'immigration."

... face à l'abstention

Mais dans ces quartiers, beaucoup ne votent plus ou vote blanc. Rachid, habitant du quartier, l'observe aussi : "Quand je suis assesseur au bureau, on ne voit pas beaucoup les gens venir voter. Pourtant, il faut se dire que notre vote peut-être important."

Avec ses deux sacs de courses sous les bras, Marie-Laure calcule tout à l'euro près. Cette mère au foyer a toujours voté mais elle ne croit plus en la parole des politiques. "Je vote car c'est un devoir et un droit important mais je n'ai confiance dans aucun des candidats."

Pour Alain, bénévole associatif depuis près de 20 ans, la raison est simple :"Les gens disent politiciens = menteurs. Quand on est cocufié une première fois, on devient un peu plus méfiant. Une deuxième fois, on devient encore un peu plus... La 17ème fois, on ne le supporte plus." Pour autant lui aussi croit en la candidature Mélenchon. Le seul capable, selon lui, de lutter efficacement contre la pauvreté.

Ce mercredi soir à la salle Jean Moulin de Limoges, un grand meeting a été organisé avec plusieurs figures du mouvement de l'Union Populaire : Manon Aubry, Raquel Garrido mais aussi François Ruffin.