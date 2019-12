Limoges : la gauche PS-PC-ADS-citoyenne désigne Thierry Miguel comme tête de liste pour les municipales

Il conduira la liste PS-PC-ADS et de collectifs citoyens aux municipales de mars prochain : Thierry Miguel, ancien chef d'Etat-major de la police judiciaire de Limoges, a été désigné tête de liste ce samedi.

Limoges, France

Après plusieurs mois de discussions et tractations en vue des municipales 2020 à Limoges, une partie de la gauche a désigné sa tête de liste. Thierry Miguel conduira l'alliance PS-PC-ADS, qui regroupe également plusieurs collectifs citoyens (La Fabrique Citoyenne, 55 Citoyens pour Limoges, Limoges le coeur à gauche, Limoges c’est Capital.e et Archipel citoyen).

Un ancien policier impliqué dans la vie citoyenne

Thierry Miguel, né à Limoges, est un ancien policier. Il a notamment été chef d'Etat-major de la police judiciaire à Limoges. Il est également très impliqué dans la franc-maçonnerie et dans la vie citoyenne depuis plusieurs années. Son nom circulait depuis quelques mois maintenant en marge des tractations pour la constitution d'une liste commune à gauche.

Après l'échec des négociations pour une large union de la gauche, Thierry Miguel est donc la première tête de liste officiellement désignée.

Il y a un peu plus de 3 semaines, après plusieurs mois de rencontres infructueuses entre les principales formations de gauche, les partis et collectifs à tendance écologiste - EELV, Génération.s, Place Publique et Vivons Limoges - avaient entériné une liste entre leurs quatre formations.