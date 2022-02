Limoges - Le local d'EELV placardé d'affichettes Zemmour, le parti porte plainte pour dégradation

Ce lundi, le parti EELV a décidé de porter plainte au commissariat de Limoges. Le mardi 8 février, les militants et les responsables limousins ont découvert la devanture de leur local, situé rue Delescluze, recouvert d'une vingtaine d'affichettes au nom d'Eric Zemmour. "Alors que celui-ci, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine et à la violence, se présente comme le candidat de l'ordre, ses partisans s'adonnent à des pratiques illégales et peu démocratiques. Espérons que leurs actions ne seront pas plus violentes rappelant ainsi les heures sombres que la France a vécu dans le siècle passé", réagissent les porte-paroles EELV Limousin, dans un communiqué.

Même si les dégradations sont "légères", rajoute Pierre Baena, co-secrétaire régional EELV Limousin, "nous avons porté plainte par principe".