Limoges : le point sur les travaux du pont qui enjambera l'A20

Les travaux ont commencé au début de l'année et ils sont déjà bien avancés. Ce gigantesque chantier a pour but de construire une nouvelle route entre le quartier de la Bastide et Le Puy-Ponchet, avec au milieu un pont qui enjambera l'autoroute A20.

"On voit nettement apparaître le tracé des deux voies", décrit Bertrand Brouard le responsable du projet. Une voie pour les bus, et l'autre pour les cyclistes et piétons. Au bord de l'autoroute on aperçoit aussi le début du futur pont.

Le chantier avance aussi sur des détails qui sautent un peu moins aux yeux : "On voit l'avancée du chantier en terme de protection de l'environnement, avec des aménagements pour protéger la micro-faune. Il y a aussi un projet très avancé sur la récupération des eaux fluviales", explique Guillaume Guérin le Président de Limoges Métropole. La fin des travaux est annoncé pour l'été 2023.