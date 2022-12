Limoges Métropole : 20 maires interpellent l'Etat face aux difficultés pour boucler leurs budgets

Aidez-nous à boucler nos budgets, sinon on devra augmenter les impôts locaux et réduire drastiquement nos investissements. Voilà en substance le message que les 20 maires de la communauté urbaine Limoges Métropole sont allés porter à la préfète de la Haute-Vienne ce lundi. Ces élus estiment que leurs dépenses ont augmenté en moyenne de 20%, notamment avec l'explosion des prix de l'électricité mais aussi la hausse des matières premières, comme les produits alimentaires pour les cantines.

ⓘ Publicité

"Des aides substantielles" réclamées collectivement

A l'issue de cette entrevue, ils ont publié un communiqué commun pour alerter sur "leurs inquiétudes à maintenir leur développement et la qualité des services publics attendus par la population sans l’aide financière des pouvoirs publics régionaux, nationaux et européens." Car en plus de l'inflation, les maires de l'agglomération déplorent "la stagnation annoncée des dotations de l’Etat", mais aussi le manque de visibilité pour les dispositifs d'aide sur les prix de l'énergie ou encore sur l'avenir des compensations de la taxe d'habitation par exemple.

Si l'Etat ne les aide pas à faire face, les élus de Limoges Métropole préviennent donc qu'ils n'auront pas d'autre choix que de réduire drastiquement les investissements et de prévoir une lourde augmentation des impôts locaux. Ils appellent donc "solennellement les pouvoirs publics à tout mette en œuvre pour obtenir une baisse des prix de l’énergie dans les plus brefs délais et un renforcement substantiel du soutien financier aux communes. "