Limoges Métropole : le maire de Panazol, Jean-Paul Duret, devrait être le prochain président de l'agglo

Le maire de Panazol Jean-Paul Duret devrait être ce vendredi soir le seul candidat à gauche pour l'élection à la présidence de Limoges Métropole. Et donc le probable nouveau président de la communauté urbaine. La majorité se serait mis d'accord sur son nom."C'est ma dernière ligne droite, je ne me représenterai pas à Panazol en 2020 et après les municipales de l'an prochain j'arrêterai toute activité politique" confie Jean-Paul Duret.

La droite aurait, pour sa part, décidé de ne pas présenter de candidat face à lui. Le maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie ne briguera pas le poste "pour ne pas raviver les tensions et les luttes politiciennes".

Les élus de l'agglo vont se réunir pour procéder à une nouvelle élection, quinze jours après la mort de Gérard Vandenbroucke.