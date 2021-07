Limoges Métropole passe à l'action pour attirer les entreprises britanniques sur son sol

Afin de créer plus de richesse sur le territoire, Limoges Métropole a pour ambition de séduire des entreprises britanniques sur son sol. Elle se donne un an pour attirer les entreprises anglaises qui veulent délocaliser une partie de leur production en territoire limousin.

Le Brexit a brisé cette longue histoire amicale entre la France et l'Angleterre mais Limoges Métropole compte bien recoller les morceaux en séduisant les entreprises britanniques pour qu'elles délocalisent une partie de leur production à Limoges.

Une initiative pour relancer l'activité économique du territoire explique Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole : "Notre territoire est un territoire privilégié pour les entreprises britanniques qui subissent de tels droits de douanes dans leur pays d'origine qu'elles sont prêtes à s'installer dans des territoires "amis", des territoires prêts à les accueillir et d'amener des unités de production."

Un franco-britannique missionné

Afin de créer plus de richesse sur le territoire, Limoges Métropole recrute un prestataire franco-britannique qui a pour mission d'aller démarcher ces boîtes sur le sol britannique qui souhaiteraient délocaliser une partie de leur production en France. En cela, elles peuvent échapper aux droits de douanes et aux taxations diverses et variées : "et nous avons pour cela un formidable outil qu'est l'aéroport de Limoges Bellegarde pour qu'ils puissent garder un contact direct avec le pays car il y a des rotations beaucoup plus régulières que vers Paris ou vers Lyon".

Promouvoir l'identité industrielle

Des entreprises franco-britanniques sont déjà installées sur le territoire comme Texelis, Bernadaud, Oerlikon Balzers ou encore Prototig. Limoges Métropole veut en accueillir plus encore, sans se fixer de chiffres à atteindre. Déjà, une dizaine de chefs d'entreprises anglais seraient intéressés par la démarche, d'autant plus avec la crise sanitaire.

L'idée est de structurer les filières qui vont permettre de créer de l'emploi.