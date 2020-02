Limoges : Monique Boulestin et le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebbari en campagne pour les municipales

Monique Boulestin, tête de la liste d'union du Mouvement Radical et Citoyen et de la République en Marche, et le Secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari qui figure sur sa liste.

Limoges, France

Drôle d'ambiance ce vendredi soir pour le lancement officiel de la campagne de Monique Boulestin pour les élections municipales à Limoges. A la tête d'une liste d'union entre le Mouvement Radical et Citoyen (MRC) et La République en Marche (LREM), elle tenait son premier meeting en présence de sept de ses colistiers, dont le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari. Une personnalité pas forcément très populaire en ce temps de protestation contre la réforme des retraites. Des dizaines de policiers et CRS ont donc filtré les accès menant à l'Espace Simone Veil, où se tenait le meeting.

Malgré cet important déploiement de forces de l'ordre, des opposants à la réforme des retraites ont tenté de s'inviter au meeting. Mais impossible de passer pour la centaine de personnes venues avec des casseroles et des sifflets pour faire du bruit. Les manifestants ont alors entonné le chant des partisans, tandis que dans la salle à quelques dizaines de mètres, plusieurs colistiers de Monique Boulestin entamaient un concert de louanges à l'égard de la candidate.

Des opposants à la réforme des retraites, bloqués par les forces de l'ordre, près du lieu du meeting de Monique Boulestin et Jean-Baptiste Djebbari pour les municipales à Limoges. © Radio France - Nathalie Col

A l'intérieur de la salle, environ 120 personnes étaient venues dans l'espoir d'en savoir plus sur le programme du duo MRC-LREM. Sans surprise, Jean-Baptiste Djebbari a joué la carte du désenclavement de Limoges. Le secrétaire d'Etat aux transports a notamment rappelé qu'il portait le dossier concernant le projet d'autoroute concédée entre Limoges et Poitiers. Il promet par ailleurs d'être très actif dans la campagne et de revenir à Limoges tous les week-end pour y participer, aux côtés de Monique Boulestin et ses colistiers.

Malgré ses responsabilités de Secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari promet d'être très actif dans la campagne pour les municipales à Limoges. © Radio France - Nathalie Col

Le désenclavement est aussi une priorité affichée par Monique Boulestin, qui souhaite également que "Limoges retrouve sa place de métropole" pour renforcer le rayonnement de l'ancienne capitale régionale. Elle insiste par ailleurs sur les thèmes de la jeunesse et l'éducation, l'autonomie des personnes âgées ou encore le développement économique et la transition écologique. En dehors de Jean-Baptiste Djebbari, six autres colistiers se sont présentés ce vendredi soir. Les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours pour boucler cette liste d'union MRC-LREM.