Limoges, Tulle et ailleurs : les affiches fleurissent sur les panneaux

La campagne électorale officielle a débuté ce lundi, c'est donc le début du collage des affiches officielles sur les panneaux électoraux. En Haute-Vienne et en Corrèze, ça représente 9000 panneaux. Mais chaque candidat ne s'occupe pas de son propre affichage, l'opération est centralisée.

L'un des plus gros travaux de la campagne électorale officielle, qui a débuté ce lundi, c'est le collage des affiches sur les panneaux électoraux. Un gros travail géré par une entreprise et une seule (France Affichage Plus) pour l'ensemble de la France.

Cette entreprise a été retenue par le gouvernement, mandatée par chacun des candidats pour faire ce travail de terrain à leur place, et rémunérée par l'Etat puisqu'il s'agit de la campagne officielle...

9000 affiches à coller dans toutes les communes haut-viennoises et corréziennes

Concrètement, l'entreprise a centralisé toutes les affiches dans son QG en région parisienne puis les a acheminées dans les régions. Cela représente environ 9000 affiches en Haute-Vienne et en Corrèze. Ensuite le collage : ici, il est sous-traité par d'autres sociétés qui sillonnent les communes : il y a 4000 panneaux à remplir en Corrèze et 5000 en Haute-Vienne. Par exemple, 858 à Limoges, 165 à Saint Junien, 209 à Brive, mais seulement 55 à Tulle.

La date limite pour l'affichage: le 22 avril. Mais l'objectif est d'avoir quasiment tout fini en début de semaine prochaine.