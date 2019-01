Limoges : une trentaine de royalistes commémorent le roi Louis XVI, guillotiné il y a 226 ans

Limoges, France

Un hommage a été rendu à Louis XVI ce lundi en l'église Saint-Michel-des-Lions de Limoges, à l'appel de la Fédération royaliste Philippe-Meynier. Une trentaine de royalistes limougeauds ont commémoré le dernier roi de France de l'Ancien régime, guillotiné il y a 226 ans, le 21 janvier 1793. "C'est non seulement un régicide mais, j'ose le dire, _quasiment un déicide_, puisque c'est son sacre qui en fait le représentant de Dieu sur Terre", expose Alain Texier.

La commémoration était organisée par la fédération royaliste Philippe-Meynier. © Radio France - Adèle Bossard

La messe a démarré par une lecture du testament de Louis XVI, rédigé dans la nuit de Noël 1792, et qui a été imprimé dans un petit cahier recouvert de fleurs de lys : "Aujourd'hui vingt-cinquième jour de décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, moi Louis, seizième du nom, roi de France, étant de puis quatre mois renfermé avec ma famille dans la Tour du Temple, à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le onze du courant, avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue, à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyens dans aucune loi existante ; n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et sentiments."

En l'église Saint-Michel-des-Lions à Limoges. © Radio France - Adèle Bossard

Claudine ne manque jamais cette commémoration avec, chaque année, l'espoir de faire revenir le roi. "Pour les valeurs qu'il y avait, tout ce que nous avons perdu par la République, puisque la France, au départ, depuis Clovis, est une France catholique", explique-t-elle. "Il ne faut pas oublier ces valeurs. Elles se perdent aujourd'hui, et c'est bien dommage."

"Ne perdez pas espoir. Un jour, le roi reviendra"

- Alain Texier

Et si la République traverse une crise aujourd'hui, c'est parce que les Français ne se sont toujours pas remis de la mort du roi, estime Alain Texier : "Ils cherchent fébrilement comment se faire entendre des pouvoirs publics et le président Macron essaie de les entendre mais ce n'est pas facile maintenant. Donc je dis aux Français : ne perdez pas espoir. 226 ans déjà, certes, mais un jour, le roi reviendra." Il resterait alors à choisir qui faire monter sur le trône, car les royalistes se déchirent encore entre les orléanistes, qui soutiennent la lignée du comte de Paris (dont le dernier représentant, Henri d'Orléans, est mort ce lundi après-midi à 85 ans), les légitimistes, qui soutiennent les Bourbons, et providentialistes, qui s'en remettent à Dieu.