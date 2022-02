Lionel Royer-Perraut quitte Les Républicains et soutient Emmanuel Macron à la présidentielle

C'est une défection de poids au sein du parti Les Républicains et Lionel Royer-Perreaut s'en expliquera à 7h45 ce mercredi sur France Bleu Provence. Le maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille quitte son parti et apporte son soutien à Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.