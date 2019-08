Lionel Tivoli du Rassemblement National sera candidat à Vallauris

Vallauris, France

Le représentant départemental du Rassemblement National, a annoncé ce jeudi vouloir être candidat aux élections municipales sur Vallauris-Golfe-Juan. Une commune choisie avec soin car l'homme y habite et y est commerçant. Il s'est surtout déjà présenté sur ce territoire notamment en 2015 lors des élections départementales. Il avait alors réalisé plus de 35% des suffrages, un point de moins seulement que la maire en place. Lionel Tivoli dit avoir quasiment bouclé sa liste de 35 noms. Il en dévoilera une partie dés le mois d'octobre et assure que certains sont d'anciens militants de la droite traditionnelle.