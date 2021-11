VIDÉO - Duel Lisnard/Muselier, Jean Leonetti appelle au calme : "L'attitude de Renaud dessert la politique"

Le maire d'Antibes et membre fondateur du parti Les Républicains était l'invité de 7h45. Il appelle au calme après la séquence opposant Renaud Muselier et David Lisnard et les mots durs envoyés par le président de la Région PACA au maire de Cannes

Jean Leonetti est un de ceux qui avait lancé Les Républicains. Le maire d'Antibes, au sang froid impeccable, a donc bien du mal à voir s'opposer deux de ses membres. Renaud Muselier d'un côté, David Lisnard de l'autre. Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur reprochant au maire de Cannes de ne pas être le mieux placé pour diriger l'association des maires de France (AMF). Renaud Muselier évoquant un maire de Cannes qui "du haut de son tapis rouge" serait déconnecté des réalités.

"Je pense que Renaud a tort, son attitude dessert la politique."

Jean Leonetti ne s'attardera pas sur cette affaire qu'il juge anecdotique au fond. "Dans le combat politique, il y a le combat et après le combat. Quand on a gagné le combat, on réconcilie et on rassemble, surtout quand on a gagné" tance Jean Leonetti au sujet de ce règlement de compte (David Lisnard n'avait soutenu que du bout des lèvres la candidature Muselier aux régionales au printemps).

"Il faut solder le passé, oublier les blessures. Renaud Muselier doit être raisonnable."

Sur le congrès de LR

Au sujet du possible départ de Renaud Muselier de LR si Eric Ciotti est investi après la primaire à droite, Jean Leonetti n'est pas inquiet : "Par le passé, d'autres sont partis puis revenus" résume le maire d'Antibes.

Jean Léonetti ne donnera pas sa consigne de vote, mais il regrette qu'on s'attarde trop sur les thèmes de l'immigration de la sécurité. "On laisse des espaces vides énormes sur la laïcité, l'intégration, l'éducation" dit le maire d'Antibes.

"La France, c'est plus grand que ça."

"Il y a un danger à se voir réduit à l'immigration, la droite ne se résume pas à l'immigration, il y a un danger à se voir caricaturés" termine Jean Léonetti.

Sophia Antipolis, capitale de l'intelligence artificielle ?

Le maire d'Antibes ouvre ce mercredi le quatrième sommet de l'IA. La technopole se veut à la pointe en la matière. Car ce sont les sciences du futur qui se développent ici.

"L'économie, l'industrie, la recherche et l'académie travaillent ensemble ici à Sophia."

