Listes électorales : "Beaucoup de jeunes ne sont pas informés", Arnaud Vitté de la Cité Educative Amiens nord

Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux à la mi-février, des affiches ont été collées sur des établissements scolaires d'Amiens nord pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Il est encore temps puisque la date limite, c'est le 2 mars en ligne et le 4 mars en mairie. Cette campagne est lancée par la Cité éducative d'Amiens nord. C'est un dispositif qui suit des jeunes jusqu'à 25 ans dans un territoire dit "prioritaire". Pour en parler, Arnaud Vitté, l'un des référents du parcours citoyen de la Cité éducative d'Amiens nord était l'invité de France Bleu Picardie le 22 février.

France Bleu Picardie : Au début de cette vidéo, il est rappelé quand et comment s'inscrire sur les listes électorales. Il y a un vrai besoin de rappeler ces informations aux jeunes ?

Arnaud Vitté : On a fait le constat que beaucoup de jeunes n'étaient pas informés de ces dates donc il nous semblait intéressant, en l'absence d'une campagne du ministère de l'Intérieur, surtout sur le secteur d'Amiens nord où les jeunes se sentent un peu moins concernés, de pouvoir les informer de cette procédure.

Pourquoi certains jeunes ne sont pas inscrits sur les listes électorales alors que c'est censé être automatique une fois qu'ils sont recensés ?

C'est cela, donc il y a certainement peu de jeunes concernés mais il y a des trous dans la raquette, notamment des jeunes qui ont pu déménager ou arriver tardivement sur le territoire et qui ont besoin de réactualiser leurs données. On permet déjà de vérifier qu'on est bien inscrit sur les listes électorales, le faire au besoin. Et nous proposons également un accompagnement par différentes associations du territoire comme l'Alco, le Relais social, l'Odyssée, la Mission locale, etc.

Dans cette vidéo, des jeunes mis en scène. En quoi il était important pour vous que des jeunes s'adressent à d'autres jeunes ?

C'était intéressant, effectivement, que les jeunes puissent s'adresser à d'autres jeunes. C'est quand même un vecteur de communication qui est plus utile. Et en plus, s'il y a des difficultés pour la jeunesse aujourd'hui de se positionner politiquement sur tel ou tel candidat ou tel ou tel programme, il est certain, par contre, que l'envie de discuter citoyenneté, opinions politiques, est très forte. Les jeunes ne sont pas désintéressés de la chose publique. Ils sont juste un peu perdus.

Une enquête du syndicat étudiant la FAGE a été publiée le 22 février. Elle dit que huit jeunes sur dix se disent prêts à aller voter en avril prochain mais qu'ils attendent que leurs priorités soient beaucoup plus prises en compte. Est-ce-que vous partagez ce constat ?

On dit souvent qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, écoutés. C'est aux responsables politiques de savoir effectivement se tourner vers eux et dans les quartiers populaires ou dans des zones rurales reculées, on voit que là, c'est beaucoup plus difficile d'amener les jeunes aux élections. Il y aura d'ailleurs une marche le 2 mars, organisée par l'Association de basket d'Amiens métropole à l'Hôtel de ville sur le droit de vote des femmes. C'est une initiative qui est parallèle à la nôtre et pour inciter les femmes à aller jusqu'au bureau de vote.