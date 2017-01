Listes électorales : près de 660.000 inscriptions en ligne en 2016

Selon la Direction de l'information légale et administrative, près de 660.000 personnes se sont inscrites en ligne sur les listes électorales en France en 2016, soit une hausse de 180% par rapport à 2011.

Les Français âgés de plus de 18 ans pouvaient s'inscrire sur les listes électorales via internet jusqu'au 31 décembre 2016. Ils ont été exactement 659.011 à le faire "dans les temps", explique la Direction de l'information légale et administrative (DILA) dans un communiqué. Le site service-public.fr a d'ailleurs connu "un pic de fréquentation inédit pour cette démarche" fin 2016, précise la DILA.

Une hausse des inscriptions en ligne de 180% en cinq ans

Ce pic a été particulièrement marqué les derniers jours de décembre, plus de 37.000 connexions le 29 et plus de 45.000 les 30 et 31 décembre. Par rapport à 2011, année qui précédait le dernier scrutin présidentiel en France, l'augmentation du nombre d'inscriptions en ligne atteint les 180%. 235 000 demandes d'inscription en ligne sur les listes électorales avaient été enregistrées en 2011, rappelle la DILA.