Listes RN aux municipales en Savoie et Haute-Savoie : la surprise à l'envers

Le secrétaire départemental du Rassemblement national en Haute-Savoie Vincent Lecaillon affichait il y a quelques semaines une confiance à toute épreuve. L'objectif était de prendre des mairies, dans des communes où Jordan Bardella avait fait plus de 20% des voix aux européennes. C'était la cas à Cluses en Haute-Savoie avec 27% en mai dernier. Espoirs douchés sur ce premier tour des municipales.

A Annecy, la liste de Vincent Lecaillon arrive en cinquième position des élections municipales avec 8,75% des voix.

A Cluses, La liste de Carl Aoun arrive en troisième position avec 9,78% des voix.

A Annemasse, Kevin Chaleil-Dos Ramos obtient 9,66% des voix. Le directeur adjoint du service enfance à la communauté de communes du Pays rochois avait pris la tête de la liste RN dans les dernières semaines de campagne.

Meilleur résultat en Pays de Savoie pour le RN à Saint-Jean-de-Maurienne

A Saint Jean-de-Maurienne, Marie Dauchy fait le meilleur résultat des listes RN en Pays de Savoie avec 14,91% des voix. Elle arrive néanmoins en troisième position, derrière le candidat divers sans étiquette Philippe Rollet élu dès le 1er tour (56%) et le maire sortant LREM Pierre-Marie Charvoz (28%). Pour la première fois il y aura deux élus du Rassemblement national au conseil municipal de Saint-Jean-de-Maurienne. "Je n'ai jamais cru que la ville basculerait en faveur du Rassemblement national", a réagi le maire battu Pierre-Marie Charvoz.

Pour le numéro un du RN en Savoie, le coronavirus a évincé les élections municipales

Réaction du secrétaire départemental du RN en Savoie, Brice Bernard : "Je pense qu'aujourd'hui les élections municipales ont été évincées du dialogue médiatique à cause du coronavirus". Brice Bernard préfère se concentrer sur "les grandes victoires dans des villes qu'on dirige comme Hénin-Baumont et une forte progression dans le sud, par exemple à Perpignan et Toulouse. Il y a donc des percées et puis il y a des endroits ou l'actualité a joué, et ça s'est retrouvé dans nos votes".