"Lascaux est devenu un aimant à présidents" : un livre retrace les visites présidentielles en Dordogne

"On relatait beaucoup la visite de Raymond Poincaré en 1913 donc on a voulu aller plus loin", explique Sébastien Bouwy, rédacteur en chef de France 3 Périgords et co-auteur, avec l'historien Gautier Mornas, d'un livre sur les visites présidentielles en Dordogne intitulé "Quand l'Élysée s'invite à la campagne, Les présidents en Périgord" (éditions Secrets de pays), sorti mercredi 6 avril. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce jeudi. "Cette première visite de Poincaré va sortir le Périgord de son obscurité", explique-t-il. "C'était un territoire méconnu, on pensait que ses habitants étaient des arriérés !" Au cours de leurs recherches, les deux auteurs se rendent compte que parmi les 26 présidents de la République, quinze sont venus dans le département, en visite officielle ou privée.

Réécoutez l'interview de Sébastien Bouwy, invité de France Bleu Périgord ce jeudi. Copier

"Parmi les chefs d'État les plus attachés au territoire, il y a d'abord François Hollande, par sa proximité corrézienne", continue Sébastien Bouwy. "Il est venu avant d'être président et il continue à venir. Mais sinon, viscéralement, François Mitterrand a été celui qui eu la Dordogne, et plus précisément le Périgord vert, dans son coeur jusqu'à la fin." Dans ce livre, Sébastien Bouwy et Gautier Mornas republient d'ailleurs les éloges de l'ancien président socialiste pour le département. Il repassera en Dordogne, à l'église de Nabinaud, moins d'un an avant sa mort.

à lire aussi Le préhistorien Gilles Delluc, spécialiste de la grotte de Lascaux, est mort

La visite polémique de Sarkozy

Parmi les lieux incontournables pour les présidents en visite dans le Périgord, il y a forcémentla grotte de Lascaux et ses fac-similés. "Lascaux, c'est devenu l'aimant à présidents et à visites officielles", assure Sébastien Bouwy, précisant tout de même "qu'il aura fallu attendre Mitterrand et le cinquantenaire de sa découverte pour que la grotte soit au centre des visites présidentielles." Une visite de Lascaux restera particulièrement dans les mémoires : celle de Nicolas Sarkozy, en 2010. "Elle a fait polémique à l'époque", continue le rédacteur en chef de France 3 Périgords. "La grotte est fermée au public à cause de moisissures, on ne peut plus y descendre, et là ils y vont à dix et y passent plus d'une heure !"

Selon le co-auteur de ce livre sur les visites présidentielles, les chefs d'État viennent surtout dans notre département pour se ressourcer. "Aujourd'hui, la Dordogne a une autre image qu'au siècle dernier", explique-t-il. "C'est une terre de mesure avec des habitants plein de bon sens. Pas des adeptes de la vitesse et de la précipitation. On doit donc y être un peu plus serein que rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris, où se trouve le palais de l'Élysée. Ça doit leur donner une sacrée bouffée d'oxygène !"