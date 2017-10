Loches: les ventes du palais de justice et de l'école de Vigny toujours incertaines

La ville de Loches va-t-elle enfin vendre son palais de justice et trois autres bâtiments publics du centre-ville? Rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui.

La ville de Loches désespère de vendre l'ancien Palais de Justice situé place de Verdun en plein centre-ville. Le projet de transformation en hôtel 4 étoiles est bloqué par un recours déposé par une association de riverains. Pourtant, la ville de Loches a grandement besoin d'agrandir sa capacité hôtelière et le projet du promoteur Bâti Nantes Construction serait une bouffée d'oxygène pour la commune. L' affaire ne date pas d'hier, elle remonte à 2009, date du déménagement du tribunal de Loches à Tours. Très vite, l'idée de transformer l'ancien palais de justice en hôtel se fait jour. Elle prend corps avec la promesse de vente signée par le conseil départemental au promoteur Bâti Nantes pour transformer les lieux en hôtel 4 étoiles. Le projet tient toujours, il a l'accord de l'architecte des bâtiments de France mais il est bloqué depuis au moins trois ans par les recours devant le tribunal administratif ce qui désole Marc Angenault, le maire de Loches.

"C'est dommage, c'est une vraie perte si jamais çà ne se fait pas pour la ville de Loches. Ce projet qui en est à sa 2ème mouture permettrait de structurer le quartier de la place de Verdun et apporterait une attractivité économique en offrant plus de places d'hébergement hôtelier. C'est 5 millions d'investissements pour une vingtaine d'emplois" Marc Angenault, maire de Loches

Les opposants avaient dénoncé une première fois le projet d'un mur inesthétique devant leurs maison, ils critiquent maintenant les nuisances qu'apporteraient l'activité hôtelière en centre-ville. Bref, de recours en recours devant le tribunal administratif, l'avenir du palais de justice de Loches reste en suspens au moins jusqu'au printemps prochain. Marc Angenault garde l'espoir que les travaux puissent débuter en 2019. Outre l'ancien palais de justice, la ville de Loches attend aussi avec impatience la vente des locaux de l'ex-école Alfred de Vigny, du presbytère et de l'ancienne sous-préfecture. Le tribunal et la sous-préfecture appartiennent au conseil départemental mais c'est bien la commune qui bénéficierait des retombées de leur vente car cela permettrait d'augmenter sa capacité hôtelière. Car il est clair que le centre ville de Loches souffre d'une faible capacité: 150 chambres, c'est 3 fois moins qu'à Chinon et 5 fois moins qu'à Amboise.

Un autre projet hôtelier est tombé à l'eau, celui de l'école Alfred de Vigny qui était porté par un hôtelier lochois. Celui-ci a jeté l'éponge faute d'avoir obtenu le feu vert des banques. Du coup, c'est le groupe immobilier IKAD qui est bien parti pour construire, non plus un hôtel, mais des logements dans l'école, une résidence senior et des appartements. Quant à la sous-préfecture et à l'ancien presbytère, il n'y a pour le moment ni acheteur, ni projet, sachez qu'il vous faudra mettre 1,8 millions d'euros pour la 1ère et 470 000 euros pour le second si vous vous déclarez intéressé.