PHOTOS - Vibrant hommage des habitants de Lodève à leur ancien maire, Marie-Christine Bousquet

Plus d'un millier de personnes, des habitants de Lodève (Hérault) et de ses environs, ainsi que beaucoup d'élus et de responsables politiques, ont rendu ce vendredi matin un hommage émouvant à leur maire, Marie-Christine Bousquet, décédée il y a une semaine lors d'un voyage au Burkina Faso.

La brutale disparition de Marie-Christine Bousquet au Burkina Faso la semaine dernière a provoqué un véritable choc sur tout le territoire lodévois où elle était élue depuis presque 30 ans.

Des centaines d'habitants de sa commune et des environs, ainsi que beaucoup d'élus et de responsables politiques, ont assisté ce vendredi matin à l'hommage républicain qui lui a été rendu.

Une "femme engagée"

Une cérémonie d'une heure et demi, pendant laquelle plusieurs personnalités ont pris la parole pour saluer la mémoire et l'action de Marie-Christine Bouquet.

"On n'entendra plus ta voix amicale, on ne croisera plus ton regard aiguisé par le savoir et le vécu de la femme engagée", a déclaré le président du Conseil départemental de l'Hérault, Klébert Mesquida, la voix étranglée par l'émotion.

Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a pour sa part salué son attachement au terroir et à la ruralité :

"Elle était en symbiose avec ses habitants et son territoire."

Enfin Pierre Pouessel, le préfet de l'Hérault, dernière personnalité à prendre la parole, a évoqué la femme de convictions. "Marie-Christine Bousquet était aussi et surtout une femme d'engagement et de fidélité aux plus nobles idéaux du socialisme incarnés par Jean Jaurès."

Une cérémonie religieuse dans la cathédrale Saint Fulcran a suivi l'hommage public. Les obsèques de Marie-Christine Bousquet ont ensuite eu lieu ce vendredi après-midi dans l'intimité familiale.

L'hommage républicain à Marie-Christine Bousquet Copier

Témoignages de lodèvois anonymes Copier

De nombreux élus ainsi que les représentants de l'état sont venus saluer la mémoire de Marie-Christine Bousquet © Radio France - Guillaume Roulland

Plus d'un millier de lodèvois sont venus rendre un dernier hommage à leur maire © Radio France - Guillaume Roulland

Trois grandes tentes ont été dressées pour accueillir tous ceux qui souhaitaient assister à la cérémonie © Radio France - Guillaume Roulland

