Logement au Pays basque : les projets de l’agglomération pour lutter contre la crise actuelle

Avec 3.000 nouveaux arrivants tous les ans, et la multiplication des familles monoparentales, se loger à l’année au Pays basque est un véritable combat pour des milliers de familles. Après avoir mis en place la mesure d’encadrement des loyers (un appel a été interjeté mais il n’est pas suspensif), l’Agglomération Pays Basque travaille à présent sur plusieurs axes pour poursuivre la dynamique. Ils étaient présentés ce vendredi 17 mars par Jean-René Etchegaray, le président de la CAPB et Roland Irigoyen, le vice-président en charge du logement.

Sur le plan institutionnel, la CAPB attend beaucoup du nouveau formulaire mis en place par l’administration fiscale pour tout nouveau propriétaire de logement. Dans quelques mois, cela permettra d’avoir une idée plus précise de "qui occupe quoi".

L’agglomération estime en outre avoir apporté la preuve de sa légitimité sur la gestion de dossiers tels les transports. Elle demande aujourd’hui officiellement plus de compétences en matière de logement. Pour les élus, la récente loi 3DS ( loi sur la Différenciation, la Décentralisation, la Déconcentration et portant diverses mesures de Simplification de l’action publique locale NDLR) en apporte la possibilité. La CAPB souhaite ainsi obtenir "le statut organisatrice de l’habitat." Une fois les conditions remplies, plusieurs prérogatives sont alors octroyées à la collectivité notamment en matière de zonage de l’investissement locatif et de renouvellement urbain. L’échéance dans ce cas est de l’ordre du mandat.

Rénovation des logements vacants

Sur le terrain, cinq communes basques font partie du dispositif « Petites Villes de demain » : Hasparren, Hendaye, Mauléon-Licharre, Saint-Jean-Pied-de-Port, et Saint Palais. C’est un programme de l’Etat qui concerne les communes de moins de 20.000 habitants, centrales sur leur bassin de vie mais présentant des signes de vulnérabilité. Il s’agit donc de soutenir les projets de rénovation immobilière mais aussi investir pour le développement de zones économiques ou dans les transports.

Roland Irigoyen et Jean-René Etchegaray lors de la présentation des projets en faveur du logement de la CAPB © Radio France - Céline Arnal

A cette liste, s’ajoutent onze communes, sur lesquelles une étude est lancée, pour la réhabilitation des centres bourgs et la rénovation de plusieurs centaines de logements : Boucau, Cambo, Itxassou, Ustaritz, Baigorry, Uhart-Cize, La-Bastide-Clairence, Tardets, Ahetze et Urrugne. Les premiers coups de pelle seront donnés en 2024 ou 2025. Des opérations de démolition et reconstruction de logements sont aussi engagés sur Bayonne, Biarritz et Ciboure.