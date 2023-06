Logement et développement du port au menu de la dernière journée d'Emmanuel Macron à Marseille

Pour cette dernière journée à Marseille, Emmanuel Macron a prévu ce mercredi un programme plus "light". La journée démarre avec le traditionnel conseil des ministres, tenu en visioconférence sauf pour les membres du gouvernement qui accompagnent le président de la République.

Lutter contre l'habitat indigne

Suivra la "séquence logement" à la cité Brenza, une copropriété dégradée du 10e arrondissement, pour détailler les moyens de lutter contre l'habitat indigne. Avec 40.000 taudis et huit personnes mortes dans l'effondrement de deux immeubles insalubres du centre-ville en novembre 2018 rue d'Aubagne, Marseille est particulièrement touchée par la crise du logement.

Emmanuel Macron a déjà annoncé le lancement d'un plan de sauvetage exceptionnel pour quatre grands ensembles de la ville, via des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN), un outil lancé en 2017 qui permet de "mobiliser des moyens exceptionnels d'intervention et mieux lutter contre les marchands de sommeil", a déclaré mardi soir le chef de l'État au quotidien La Provence.

Développer le port et les énergies vertes

A la mi-journée, le président est attendu au port de Marseille-Fos, un des plus grands du pays, désormais présidé par son ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à la tête du conseil de surveillance. Mardi, le chef de l'État a déjeuné en toute discrétion avec un des principaux acteurs du port, Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CMA-CGM, géant du secteur, basé à Marseille. Dans la soirée, Emmanuel Macron a réaffirmé que le développement futur du Grand port maritime de Marseille (GPMM) devait se faire en profondeur, dans son "hinterland", vers le Rhône et la Saône et "jusqu'en Bavière", place-forte industrielle du sud de l'Allemagne.

Il a également insisté sur le développement des nouvelles industries vertes, notamment autour de la production d'hydrogène ou d'énergies renouvelables, avec plusieurs projets sur les importantes emprises du port vers Fos-sur-Mer, au nord de Marseille.

Le président a déclaré mardi soir vouloir "faire de Marseille un port exemplaire en matière de décarbonation du transport maritime" en accélérant la décarbonation de flottes, que ce soit le fret, le cargo, les croisières et la plaisance.