Logement : le président de la Bretagne demande le classement de la région en zone tendue

Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement est en Bretagne ce jeudi. Présent dans le Morbihan, il vient évoquer deux sujets : le logement saisonnier et le logement en zone tendue. Deux problèmes aigus dans notre région. Loïg Chesnais Girard, le président de la Région, était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

Vous avez un entretien particulier avec le ministre ce jeudi après-midi. Pour lui dire quoi précisément ?

Pour lui dire que, partout en France, il y a des sujets de logement. Nos concitoyens veulent se loger. Mais en Bretagne, nous avons des situations tendues, très tendues même. Vous avez vu les chiffres de l'Insee entre Noël et Nouvel An. Ensuite, nous avons des situations très particulières, notamment sur nos îles et sur les communes littorales où nous avons la particularité d'avoir un nombre de logements dédiés à la résidence secondaire qui génère des frottements, des tensions supplémentaires. Et enfin. il y a des problèmes de logement y compris en Centre-Bretagne. Un manque de capacité à se loger près de là où on travaille, près de là où on veut vivre. Tout cela génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de tensions sur lesquelles on travaille tous ensemble, mais sur lesquelles on attend aussi du gouvernement des solutions.

Vous allez être le porte-parole des élus bretons ? Parce que le logement, ce n'est pas une compétence de la Région.

Le logement n'est pas une compétence propre de la Région. Les maires, les présidents de départements sont en première ligne sur ces sujets. Mais nous avons ensemble à accompagner l'évolution de la Bretagne. La région Bretagne a la responsabilité de l'aménagement du territoire à travers des schémas. La région Bretagne travaille sur le foncier, elle , travaille avec toutes les intercommunalités, et elle travaille avec les maires qui se réunissent ensemble pour trouver des solutions. On ne fait pas que dire à nos concitoyens que nous sommes conscients du problème, que nous avançons, qu'il n'y a pas de solution miracle là. Il y a des projets qui se mènent dans chacun des territoires bretons pour trouver des solutions de logements adaptés à tous. Ce n'est pas le même problème quand on a 70 ans que quand on a 25 ans. Ce n'est pas le même problème quand on a besoin de construire, de devenir propriétaire ou pour ceux qui souhaitent rester dans le parc locatif. Bref, une multitude de problèmes et donc une multitude de solutions.

Certains en Bretagne demandent que des secteurs soient classés en zone tendue en Bretagne, voire que ce soit le cas pour toute la Région. Est-ce que c'est ce que vous allez demander au ministre ?

C'est effectivement un souhait que nous avons émis au sein de l'hémicycle régional. Nous avons dit que nous souhaitions non pas nous retrouver avec des arrêtés ou des décrets pris à Paris qui fixent le nombre de communes qui seraient déclarées en zones tendues. Mais de dire que la Bretagne est dans une situation de zones tendues ce qui permettrait aux maires, avec leurs conseils municipaux, de définir des règles et d'utiliser les outils à leur disposition. Aujourd'hui, il faut attendre d'être défini en zone tendue et on se retrouve seulement avec Saint-Malo dans cette zone là, alors que des communes, y compris des petites communes, sont dans une situation difficile. Donc finalement, si la Bretagne est mise en situation de zone tendue, cela permettrait aux maires d'assumer l'ensemble de leurs responsabilités avec l'ensemble des dispositifs prévus par la loi en termes de régulation, de fiscalisation par exemple, d'Airbnb et des résidences secondaires. Cela pourrait être une des solutions sur lesquelles nous voulons travailler. Je vais en parler au ministre tout à l'heure.

Et vous pensez que c'est possible que toute une région soit classée en zone tendue ?

Mais oui, pourquoi pas ? Encore une fois essayer de définir à Paris la liste des communes bretonnes sur les 1.200 qui pourraient ou non entrer dans le dispositif, c'est un peu aberrant de dire 'on va définir un cadre'. Le législateur définit un cadre, le ministre définit une règle et nous après ? Encore une fois les maires connaissent bien mieux les territoires. Ce sont eux qui peuvent dire "c'est utile chez moi" ou "ça, je n'en ai pas besoin". Les maires sont pragmatiques. Ils travaillent tous pour faire en sorte de construire, parce qu'il y a aussi un sujet de construction de nouveaux logements et notamment de logement social.

Autre sujet que va évoquer le ministre ce jeudi, c'est le logement des saisonniers, nombreux en Bretagne, notamment l'été. L'État peut aider la région Bretagne à ce sujet ?

Oui, parce qu'au sujet du logement saisonnier, il y a une multitude de solutions. Rappelez vous ce que nous avons fait l'été dernier en ouvrant nos internats. Nous avons quelques expérimentations. Nous voulons le généraliser parce qu'il est indécent de laisser des lits vides pendant les mois de juin, juillet, août, alors que des jeunes gens, des saisonniers, cherchent à se loger. Pourquoi pas, par exemple, mettre des chambres à disposition dans des logements, parce que certaines personnes dont les enfants sont partis, ont de la place. Et puis il y a certainement des nouvelles solutions de logement, je pense, ou des solutions qui sont expérimentées dans certains territoires par là et que le ministre peut accompagner.