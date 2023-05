Logement social : Eric Méry remplace Mathilde Chaboche à l'Urbanisme à Marseille

Le nom du remplaçant est connu : c'est Eric Méry qui remplace Mathilde Chaboche comme délégué à l’urbanisme et à l'aménagement durable à la mairie de Marseille. La Ville l'annonce dans un communiqué. "Il aura maintenant pour mission (...) de mener une politique d'urbanisme et d’aménagement durable pour permettre à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de se loger dignement", écrit la Ville. En précisant que "cette politique a pour objectif de construire davantage et mieux des logements et des logements sociaux tout en préservant les espaces naturels".

Eric Méry était jusqu'à présent délégué à la stratégie patrimoniale, à la valorisation et à la protection du patrimoine municipal et aux édifices cultuels.

Cette nomination fait suite à la démission de Mathilde Chaboche ce jeudi, quelques jours après ses déclarations selon lesquelles l'État fixait des "objectifs inatteignables" en matière de constructions de logements sociaux. Ces propos avaient provoqué des critiques au sein même de sa majorité.

"L'urgence est à la production de logements sociaux" écrit Eric Méry, "honoré de la confiance du maire".