Logement social : l'opposition LREM à Bordeaux Métropole accuse la mairie écologiste "d'inaction coupable"

Au lendemain du meeting de Christiane Taubira à Bordeaux, Thomas Cazenave se dit ce vendredi matin "frappé par la surenchère et les mensonges" des candidats à l'élection présidentielle. Le patron de l'opposition La République en Marche à Bordeaux Métropole s'insurge "quand l'ancienne Garde des Sceaux explique que le problème du logement, c'est le problème d'Emmanuel Macron. Qui accorde les permis de construire ? Ce sont les maires. La difficulté du logement, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est un sujet local".

"Je considère que les élus en responsabilité aujourd'hui sont coupables de ne pas agir beaucoup plus vite, on n'atteindra pas les objectifs fixés par la loi de 25% de logements sociaux"

Bordeaux va-t-elle devenir à l'instar de Paris une ville où les classes moyennes ne pourront plus se loger ? "C'est sûr que si on n'agit pas, on continuera à voir les prix de l'immobilier augmenter, les familles s'éloigneront de plus en plus et on arrivera à une énorme fracture territoriale", estime Thomas Cazenave.

"Pour réduire les embouteillages sur la rocade, est-ce qu'on pourrait utiliser la bande d'arrêt d'urgence, à certains horaires, pour du transport collectif et du covoiturage ?"

Sur la question du pouvoir d'achat, l'élu marcheur défend le bilan du quinquennat. "Il y a eu des mesures immédiates prises par le gouvernement pour faire face au coût de la vie : le chèque énergie, la prime inflation, et le fait de stopper la hausse des prix de l'électricité, pour mettre en place un bouclier sur l'inflation des tarifs de l'énergie."